巴拉圭親台派勝選 暫緩斷交危機 蔡英文盼續深化合作 民進黨立委：外交「沒有放心本錢」

據香港時間周一早上巴拉圭最高選舉法院點算了99.9%選票的結果，44歲執政「紅黨」（Colorado Party）候選人培尼亞（Santiago Pena）以42.7%得票率，領先最大對手、中間偏左「新巴拉圭政黨聯盟」（Concertacion Nacional）的60歲候選人阿萊格雷（Efrain Alegre）15個百分點。儘管選前民調顯示兩者差距僅5個百分點。

阿萊格雷昨已承認落敗。行將卸任的巴拉圭總統阿夫多（Mario Abdo Benitez）及鄰國巴西、阿根廷的總統等，皆祝賀培尼亞當選。

台灣駐巴拉圭大使韓志正稱第一時間代表總統蔡英文及台灣官民，祝賀巴拉圭總統當選人。台灣總統府發言人林聿禪表示，巴拉圭是台灣在拉丁美洲及加勒比海區域的重要盟邦。台灣將基於民主、自由等共享價值及傳統友好邦誼，繼續與巴拉圭新政府深化合作與交流。

培尼亞矢言維持與台灣長久的邦交關係是今屆選舉其一焦點。巴拉圭是台灣僅存13個建交國之一，也是唯一尚跟台灣保持邦交的南美國家。巴拉圭與台灣建交66年間，獲取了巨額經濟援助。

財赤經濟疲弱貪污 執政3難題

不過，巴拉圭貧窮人口約達全國750萬人的四分之一，失業率6.7%。貪污問題嚴重，透明國際的廉潔指數在180國中排名第137；副總統貝拉斯克斯（Hugo Velazquez）與紅黨主席卡特斯（Horacio Cartes）俱為貪污等被美國制裁。此外，該國雖然是主要的糧食及再生能源出口國，但其經濟仰仗農業驅動，因遇疫情、旱災，受環球糧價、燃料價推高通脹，經濟疲弱，近5年的平均經濟增長約得1.2%（雖然預計今年增長有逾4%）。培尼亞選擇親台，將削弱該國大豆、牛肉打入中國大陸龐大市場，謀求通過擴大農產品出口以削赤的可能。

台學者：大陸市場對巴民眾具吸引力

對於目前穩住巴拉圭的邦交，台灣民進黨立委王定宇說台灣不能掉以輕心，畢竟與台灣斷交轉向中國大陸已經獲巴拉圭社會相當支持，北京必然會找到裂縫擴大影響，「台灣的外交沒有放心的本錢」。

台灣政治大學外交系主任盧業中也指出，阿萊格雷等在野候選人主張將產品輸出中國大陸，對部分巴拉圭民眾定然具有吸引力，培尼亞勢必需要思考為維持台巴邦交而喪失的商業機會。

有歐洲高級外交官在選前表示，鑑於巴拉圭國內商界壓力和環球經濟環境，估計巴拉圭可能於兩年內轉與北京建交。

紅黨和右派政黨的候選人今屆選舉表現突出，橫掃了大部分參議員、眾議員和省長席位，部分省份的紅黨當選人更錄得破紀錄的壓倒勝利。

紅黨是該國歷史悠久的最大政黨。自1947年，斷續執政近80年。儘管紅黨備受政策失誤和貪污指控抨擊，不少選民表示由於沒有理想候選人，只有投票給「不算太差」的一個。首都亞松森的29歲選民費爾南德斯投票後說：「我們希望最不算太差的人獲勝。所有候選人都有弱點。」巴拉圭約有480萬合資格選民，雖然實行強制投票制度，但周日的投票率僅63%。

培尼亞允吸外資拓社福 乏細節

培尼亞昨宣布勝利，將於8月15日就職，任期5年。他呼籲全國團結一致。他承諾推動經貿外交、創造就業機會、保持低稅和吸引外國投資，拓大社福服務消弭貧窮等，但沒有具體落實辦法。

（路透社/法新社/中央社）