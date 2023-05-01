烏茲別克「爭議修憲」延總統任期 65歲米爾濟約耶夫可做到2040

「開放改革派」自居 人權遭詬病

烏茲別克憲法修訂案內容包括：批准擁有非農地業權、廢除死刑、擴大法律給予公民的保障，例如防止非法及無限期羈留。此外，修訂後的憲法雖維持只許總統連任一次，但任期由5年改為7年，並容許在採用新修訂憲法後，所有候選人無論曾否當過總統，一律以沒有當選過計算。修憲一旦通過，65歲的米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）在2026年任滿後，過往兩屆任期將「歸零」並可重新參選。米爾濟約耶夫若然當選兼連任成功，可延續執政至2040年。

普遍預料這次公投能達逾五成贊成票的通過門檻。一名62歲選民表示，只要民生得以改善，她不介意現任總統繼續執政。

2016年接替已故鐵腕統治者卡里莫夫（Islam Karimov）上台的米爾濟約耶夫以「開放改革派」自居，任內打擊棉花田強迫勞動、把家庭暴力納為刑事罪行等。然而異見者稱該國選舉依然缺乏競爭，也有壓制政治異己、侵犯人權等問題。

異見者批找藉口長期掌權

前司法部長馬利科夫（Bobur Malikov）認為，周日的公投是「讓米爾濟約耶夫盡可能長時間掌權的藉口」，輕易修憲顯示機制脆弱。維權人士阿利馬爾多諾夫（Khoorshid Alimardonov）指該國的根本問題是法治精神，文件內容寫得再好卻無法落實執行便屬徒然，何况該國沒有言論及新聞自由。

政府在公投前宣稱修憲將可改善政府管治和全國3500萬人的生活質素，打造「新烏茲別克」，還請來社會名人出席大型集會、音樂會等，唱好總統和所推動的修憲方案。兩名國營傳媒記者匿名受訪稱，他們「奉命以正面方式報道烏茲別克公投和總統」，指公投期間的審查制度還有所加強。

（法新社/路透社/美國之音）