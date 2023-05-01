華郵：美中俄對峙 發展中國家避險牟利

巴基斯坦嘆中美間難再保中立

《華郵》報道，情報評估文件來自早前在網上外泄的美國密件，對拜登面臨的障礙提供新見解，指他努力阻止威權主義傳播，遏制俄羅斯在其邊境以外的好戰行為，以及抵制中國日益增長的全球影響力，但具影響力的地區大國卻試圖袖手旁觀。

根據外泄文件，巴基斯坦外交事務國務部長卡爾（Hina Rabbani Khar）3月表示，該國「不能再試圖在中國和美國之間保持中立了」。卡爾警告說，為了保持與美國的合作關係，最終會犧牲與中國「真正戰略伙伴關係」帶來的全部好處。

巴西倡「世界和平集團」 俄支持

印度也採取類似政策。2月22日，印度總理國家安全顧問多瓦爾（Ajit Kumar Doval）與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）會談時，多瓦爾說正在確保由印度主持的二十國集團（G20）會議不談俄烏戰爭，縱然存在「相當大的壓力」。一周後，在新德里舉行的G20外長會議上，由於對烏克蘭的分歧，導致未能就更廣泛的全球挑戰達成共識。

文件提到巴西總統盧拉提出「世界和平集團」計劃。美國評估該計劃旨在調和美國與中國的利益，以及調停俄烏戰爭。該文件稱，俄外交部官員支持盧拉的計劃，表示這將抵消西方涉烏的「侵略者-受害者」敘事。

印度、埃及面對烏戰壓力

美國情報機構評估，「埃及試圖擺脫因烏克蘭問題帶來的兩難處境，迴避俄羅斯和美國的軍援要求」。

卡內基國際和平基金會學者斯佩克特爾（Matias Spektor）表示，發展中國家正在重新調整戰略，此時美國面臨強大的新競爭對手，中國展示了新的經濟和軍事實力，而俄羅斯雖然國力因總統普京發動侵烏戰爭而削弱，但仍然展示抵禦西方壓力的能力。斯佩克特爾說，10年後誰會處於領先地位尚不清楚，因此它們需分散風險，對冲賭注。

（華盛頓郵報）