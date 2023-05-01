小馬可斯訪美 軍事、經濟升級合作 今晤拜登雙邊會談 菲總統逾10年首訪白宮

菲外交部稱重點放經濟

按菲律賓總統府早前公布的新聞稿，小馬可斯預期會推動該國社會經濟與發展的優先事項，並在農業、能源、氣候變化、數碼轉型與科技、人道主義援助與救災、供應鏈和基建等範疇建立更緊密的伙伴關係。菲律賓外交部發言人達薩上周五補充指出，小馬可斯的行程會把重點放在經濟議題上。

菲國傳媒引述菲駐美使館披露的行程安排，指小馬可斯這次官式訪問第一站是到白宮會見拜登，是繼去年9月在紐約聯合國大會間隙後二人再度會面；美國副總統賀錦麗去年11月也曾訪菲。之後美菲雙方會舉行擴大會議，內閣官員加入。小馬可斯預期也會跟美國國會議員和商界領袖會面，到周四（4日）由華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）安排現場對話行程。他也肯定會按慣例會見當地菲裔社群，總統府事前沒公開其他行程細節。

美高官：美菲關係不限於安全

小馬可斯上任後，菲美關係自杜特爾特時代的谷底回暖，美國對其到訪也抱有期望。一名美國高官向路透社表示，美方不可能低估菲律賓的戰略重要性，惟美菲關係不限於安全領域。該官員形容，小馬可斯正尋求跟中、美都保持良好關係，但同時愈見關注北京的「挑釁」外交，尋求加強與盟友的關係，他說：「我們並不尋求挑釁，而是於菲律賓嘗試在複雜的西太平洋取得成功之際，給予道德和實際上的支持。他們的地理位置殊為關鍵。」

升級地區安全討論 涵南海爭端

美菲關係升溫的其一指標是美菲加強軍事合作，上周五（4月28日）剛結束的年度「肩並肩」聯合軍演是其38年歷史上規模最大的一次；菲方更增加了4個可供美軍使用的菲律賓軍事基地。

上述華府官員表示，美方計劃升級跟日本和菲律賓的三方對話，小馬可斯亦會到五角大樓商討有關聯合海上巡邏事宜。該官員說，美菲將升級雙方更廣泛的地區安全討論，涵蓋「南海和其他地方的所有議題」，路透社指其指涉菲律賓跟中國等的海洋主權聲請爭端。

被問到菲方計劃如何向美方提出南海問題時，菲外交部發言人達薩表示相信小馬可斯會強調菲方和區內成員的觀點，「我們希望水域——尤其是南海和西菲律賓海（菲方對近岸的南海水域稱呼），會成為和平、安全、穩定和繁榮之海」。她又指小馬可斯將指望美國支持加強海洋合作、維護國際法和海空航行自由，以及促進海洋資源的可持續發展。

（路透社/CNN）