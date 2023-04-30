丹麥傳媒：北溪管道爆炸前俄艇出沒

丹麥《消息報》報道，丹麥軍方證實一艘巡邏艇去年9月22日在丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）以東的海域，拍到26張俄軍救援船SS-750的照片。SS-750載有一艘小型潛艇。丹麥前情報官員卡爾斯博（Jacob Kaarsbo）向《消息報》稱，SS-750的出沒「揭示了該水域在爆炸前幾天發生的事」，「因我們知道它有能執行這類行動」。

北溪管道受襲7個月以來一直沒有人認責。曾獲普立茲獎的美國記者赫什（Seymour Hersh）2月引述匿名消息人士稱，事件是美國策劃，挪威參與，但兩國否認。德國《時代周報》和美國《紐約時報》3月報道，德美兩國官員掌握的新情報顯示，事件相信是親烏克蘭組織所為，其中德國指一個6人小組去年9月乘坐租來的遊艇，從德國出發到爆炸現場海域。調查員事後在遊艇發現炸藥痕迹，並查出遊艇屬於兩名烏克蘭人。

波蘭查封俄使館營運高中

另外，波蘭昨日查封首都華沙一間俄羅斯大使館營運、為俄外交官子女服務的高中，俄羅斯外交部形容這是波蘭又一次敵對行為，並指學校屬外交設施，波蘭做法違反1961年的《維也納公約》，俄羅斯將會針對波蘭在俄境內的設施採取報復行動。

（法新社/路透社/半島電視台）

（俄軍侵烏）