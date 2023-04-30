錯失一帶一路商機 拉美國紛棄台親陸

在華盛頓智庫大西洋理事會上周五（28日）舉行的研討會上，曾擔任巴拉圭財政部和產業暨商務部首席顧問的馬西（Fernando Masi）坦言，台缺乏巴拉圭所需外來直接投資（FDI），援贈的公共建設資金僅屬「象徵意義」，故該國把寄望轉到大陸的市場和潛在投資。他說，巴拉圭轉投對中國也有政經好處，政治上減少台灣邦交國數量，經濟上則有助中國跟南美洲「南方共同市場」（Mercosur）達成貿易協議。

錯失帶路倡議構「台灣成本」

英國華威大學一項研究顯示，台灣在2005年至2014年間在巴拉圭的發展項目平均每年投資400萬美元和援助1480萬美元。這與巴拉圭鄰國從中國直接投資或市場准入上給予的好處，實屬小巫見大巫。巴西等大部分巴拉圭鄰國都有參與北京的「一帶一路」倡議，總體而言，中國在2005年至2020年間合共在拉美投資約1300億美元。負責研究的國際關係學者形容這些錯失的財政機會構成了所謂的「台灣成本」。

然而，美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College）戰略研究所拉美研究教授艾利斯（Evan Ellis）在前述研討會上指出，以其他區內國家的經驗看，受惠者只有少數政商關係良好的出口商，就連公共建設的標案也多數被中企搶走，不要「浪漫地」以為人人都能致富。惟艾利斯承認，如要跟北京競爭，華府需要在資源分配、外援和軍事合作為巴拉圭做得更多，例如給予更高優先權，另一做法是幫助巴拉圭開拓出口市場。

（綜合報道）