巴拉圭今大選 對台立場成焦點 駐當地歐外交官料兩年內改投北京

執政黨代表：將捍衛與台歷史關係

巴拉圭與台灣於1957年建交，前者領導保守紅黨（Colorado Party）掌權至1989年的軍事獨裁者斯特羅斯納，因反共與台灣已故領導人蔣介石志同道合。雙方政界高層的密切關係延續至將在8月卸任的巴拉圭現總統阿布多。今年2月阿布多隨巴拉圭跨政黨代表團訪台，其間稱兩地民眾是享有「共同命運的兄弟」。今屆紅黨總統候選人、44歲前財長培尼亞（Santiago Pena）早前曾承諾，若當選「將捍衛與台灣的歷史性關係」。

不過，英國《金融時報》上周四引述60歲的中間偏左在野「新巴拉圭政黨聯盟」（Concertacion Nacional）候選人阿萊格雷（Efrain Alegre）說：「我們看不到台灣作出巴拉圭同樣（經濟方面）的犧牲……我們並不是指必須要和中國大陸建交……但我們不能漠視自己的國家利益。」他又表示台灣需要「補償巴拉圭錯失的機會，我們不是說要多大金額……只不過想表達當下台灣的承諾微小，而我們認為他們可以並有能力做得更多。」

冀農產品打進陸龐大市場

與台灣邦交影響導致的經濟利益，令巴拉圭國內要求改與中國大陸建交的壓力逐漸增加。巴拉圭目前是全球第四大的大豆出口國和第八大的牛肉出口國，近年該國強大的農業游說力量一直投訴，因承認台灣政府而損失數以十億美元計出口額。路透社上周一引述「巴拉圭農郊聯盟」（ARP）主席加利（Pedro Galli）說，巴拉圭作為一個糧食生產國，卻無法出口予中國大陸這全球最大食物買家。

一名歐洲高級外交官向路透社表示，他認為無論最終誰人執政，鑑於國內商界壓力和當下全球經濟脆弱，巴拉圭轉與北京建交只是「時間問題」，估計「兩年內」便可能成真。

今次巴拉圭總統大選共有13名候選人競逐，大部分最新民調均顯示阿萊格雷支持度稍微領先第二位的培尼亞最多5個百分點。今年3月有民調顯示，多達六成五的受訪選民最關注貪污議題，影響飽受貪污醜聞和經濟低迷困擾的紅黨。巴拉圭國會去年10月一份報告指出，現紅黨主席兼前總統卡特斯涉嫌洗黑錢、販毒、走私等大量犯罪。

美國財政部今年初則以「貪污猖獗」為由制裁卡特斯及巴拉圭副總統貝拉斯克斯，二人否認指控。紅黨內部亦分裂成兩派，分別由阿布多和卡特斯領導。

（金融時報/路透社/基督教科學箴言報/中央社）