中菲南海「短兵相接」 菲軍官：如大衛遇歌利亞

隨同兩艘菲國巡邏船參與巡航的有法新社等傳媒記者，事發時菲國船舶正駛近南沙群島的仁愛礁。載着記者的菲國船駛近淺水處時，一艘體型是其兩倍多的中國海警船駛進前者航道，法新社記者從另一艘菲國巡邏船目擊過程。涉事菲國船舶指揮官稱，中方船舶距離他的船不到45米，他採取快速行動才避免相撞，形容菲中船舶像「大衛與歌利亞」。

菲稱自家水域巡邏 華批存心挑釁

菲律海岸防衛隊昨稱1艘中國船舶對距離約45米的菲國船舶做出危險動作，另外2艘中國船舶則展示挑釁行為。中國外交部發言人毛寧昨日在例行記者會上指，菲律賓2艘海警船未經中方允許擅闖仁愛礁海域，中方海警船是依法維護中國領土主權和海上秩序。她形容菲方船舶有記者隨行，是有預謀挑釁行為，中方對此嚴正抗議和強烈不滿。菲律賓外交部回應指，菲方在「自家水域」例行巡邏，既不可能預先策劃，也不可能是挑釁，今後會繼續行使法律權利。

（法新社/路透社/中央社）