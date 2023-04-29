美媒指擬對華限售半導體原料 德官方稱不知情

知情人士向彭博社表示，德國副總理兼經濟部長哈貝克已建議部門官員研議一系列措施，加強德國經濟特定領域的抗壓能力，減少依賴中國，而管制晶片化學品出口是措施一部分。其中一人指最迅速且實際的方式是將相關貨品和服務加入該國的軍民兩用（dual-use）清單。

知情人士表示，上述措施將會切斷中國獲取製造先進半導體所需的貨品和服務，限制德國化工巨擘如默克集團（Merck KGaA）和巴斯夫向華銷售部分半導體化學品，而柏林官員也明白類似決定恐損害對華商業聯繫。報道指中國如缺少來自默克和巴斯夫的供應，在發展先進晶片技術方面將面臨挑戰，甚至影響到其製造半導體的能力。德國不具備生產先進晶片的完整技術，但默克和巴斯夫向全球晶片製造商提供關鍵的所需化學品。製造晶片會用到的化學品包括三氯乙烯、丙酮、異丙醇以及其他種類的工業用酒精。

華批損人害己 礙全球供應鏈穩定

中國商務部長王文濤前日在柏林與哈貝克會談，其間對德方有關出口限制措施傳聞「表達關切」。中國外交部發言人毛寧昨日表示，中方是全球半導體的重要市場，「一些國家以所謂降低依賴的名義，搞對華出口管制的做法不具建設性，最終只會損人害己，也影響全球的產業鏈供應鏈穩定」。

（綜合報道）