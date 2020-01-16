捲約翰遜貸款醜聞 BBC主席下台 未申報潛在利益 涉藉「協助借款換職位」

曾高盛任辛偉誠上司 執政保守黨金主

67歲的夏普（Richard Sharp）曾在投資銀行高盛工作23年，現首相辛偉誠（Rishi Sunak）2000年代初在高盛任分析師時，夏普是他上司。夏普亦曾是執政保守黨金主，在約翰遜擔任倫敦市長期間任其經濟顧問。

BBC主席是由英國君主根據政府建議正式任命，職責是維護BBC獨立性和支援、監察BBC，確保該機構履行使命，人選由首相根據文化大臣建議決定。不過，2021年1月約翰遜委任夏普時，卻被批評任人唯親。

《星期日泰晤士報》今年1月報道，夏普在2020年12月曾參與討論為約翰遜提供價值80萬鎊貸款。報道指約翰遜的遠房親戚丶加拿大富商布萊思（Sam Blyth）向夏普提出擔任約翰遜貸款擔保人，夏普隨後將布萊思介紹給時任內閣秘書凱斯（Simon Case）。2021年1月，夏普獲任命為BBC新主席。

稱違規屬無意 受查後宣布6月辭職

報道曝光後，公職人員任命專員肖克羅斯（William Shawcross）對夏普獲委任為BBC主席的過程展開調查，調查由御用大律師赫普因斯托爾（Adam Heppinstall KC）領導。調查報告指出，夏普與約翰遜會晤時曾告訴對方他願為其私人財務提供一臂之力，更表明自己有意爭取BBC主席一職。報告亦發現，夏普獲約翰遜任命時，未有向審查任命的國會委員會披露「潛在觀感上的利益衝突」，赫普因斯托爾認為「有可能予人印象，夏普獲委任是因為他在首相的私人財務問題上幫過他」。今年2月，同一委員會指夏普未有披露，「犯了重大判斷錯誤」。

夏普在報告提交政府後不久宣布辭職。他承認違反了高官的利益衝突規定，但稱這是「無意的」。他在聲明中說：「儘管如此，我已經決定優先考慮BBC的利益」，並表示將在6月底辭職，以便政府有足夠時間物色新主席人選。

BBC近期風雨不斷。夏普與保守黨關係1月遭揭露後，BBC於3月又發生王牌足球節目主持人連尼加（Gary Lineker）因質疑政府打擊非法移民政策而遭停職事件，夏普被質疑甘為政治和個人利益犧牲BBC的獨立性，面對下台壓力。

（法新社/BBC/獨立報）