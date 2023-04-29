美密件指華阿聯酋建軍港 華批錯焦

美曾警告 阿聯酋一度宣布停止工程

涉事港口是位於阿布扎比以北約80公里的哈里法港（Khalifa Port），一家中國航運集團正在當地運營，中阿兩國一直堅稱港口純粹商業性質。2021年12月，在美方聲稱北京希望將當地用於軍事用途並向阿聯酋提出警告後，阿聯酋隨後宣布停止中國在當地的建設。《華盛頓郵報》掌握的泄密文件卻顯示，美方指建築活動去年12月仍在港口進行，中國軍方在當地的設施「很可能已連上市政府的水電」，且「一處中國軍隊後勤倉庫的圍牆已建成」。

稱華「141計劃」一環 中阿指純商業

《華郵》指出，文件指阿聯酋是中國人民解放軍海外投射計劃「141計劃」的一環，該計劃目標是在2030年或之前建成全球軍事網絡，包含至少5座海外基地及10個後勤支援據點；密件在地圖標出中國軍方計劃中的海外設施位於中東、東南亞及非洲。密件形容阿聯酋這處設施是北京在當地建立軍事基地計劃的「關鍵組成」。

知情官員透露，拜登政府另對中國軍方人員出現於阿聯酋內陸兩處軍事基地感到擔憂，因為阿聯酋在這兩處基地部署無人機和彈道導彈防禦系統。此外，美國官員相信中國軍方還參與從阿布扎比沿海岸興建及擴建一條飛機跑道。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，美方對中國海外軍事設施的擔憂「錯了地方」，強調中方與其他國家是基於平等互惠原則進行正常執法和安全合作，反指美國擁有800多座海外軍事基地也引發很多國家擔憂，沒資格批評他國。

（華盛頓郵報/中央社）