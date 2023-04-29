稱加國演員整容12次仿韓星亡 新聞稿疑AI虛構

相片模糊手變形 韓警稱無報案

馮科盧奇（Saint Von Colucci）死亡一事獲全球多家傳媒廣泛報道，但半島電視台周五（28日）就質疑事件或是虛構。報道指馮科盧奇離世的新聞稿由名為HYPE Public Relations的公關公司發出，惟英文措辭拙劣，文件內網頁連結大多不能開啟，提及的醫院亦根本不存在，HYPE的網站也只存在幾星期。

此外，馮科盧奇的網上照片都模糊不清及有奇怪特徵，其中一張的手有變形，而這是AI生成人像的明顯痕迹，有檢測軟件指部分照片很有可能用AI程式製作或編輯。

另外，馮科盧奇被介紹為歐洲頂級對沖基金公司IBG Capital行政總裁拉馬斯（Geovani Lamas）的次子，但網上幾乎沒有拉馬斯的資料，而聲稱是馮科盧奇的音樂作品都無法在主流音樂串流平台找到。韓國傳媒報道，當地警方沒收到報案稱有加國演員死於整容手術併發症。加拿大駐首爾大使館拒絕回應半島電視台的查詢。

（半島電視台/每日郵報）