歐盟擬規範生成式AI 須說明曾用版權材料

按風險分4類 使用須高透明度

歐盟委員會在近兩年前提出有關草案，尋求規管新興AI技術，以保障民眾免受新興科技危害。草案要求AI工具按風險分類，包括最低、有限、高，以及不可接受，而當中令人關注的範疇包括生物識別監控、傳播錯誤資訊或歧視性語言。草案未有禁止使用高風險AI工具，但要求使用者應用AI程式時保持高度透明。

自AI聊天機械人ChatGPT備受注目以來，如何處理生成式AI工具時使用受版權資料的問題一直備受爭議。生成式AI工具綜合大量作品以生成內容，促使作家、視覺藝術家等投訴並要求賠償。問題的核心是AI公司有否合法權利從互聯網抓取內容來訓練AI模型。

報道稱，草案要求推出生成式AI工具的企業須發布詳細擇要，說明程式所用過的受版權保護材料；生成式AI透過訓練，藉分析學習數十億計的文字、影像內容而生成內容。

路透社引述消息人士指，有關針對生成式AI的條款是最近兩周才加入草案之中，並稱部分委員曾提出完全禁止使用受版權保護材料訓練生成式AI模型，但後來放棄，改為要求披露透明度。

草案擬6月全體投票

歐洲議會議員哈恩（Svenja Hahn）表示，草案將於下月11日在委員會投票，其後可能在6月進行全體投票。《華爾街日報》的報道稱，歐洲在監管科網公司上一直站在全球前列，其規例往往為其他國家所追隨。

（路透社/華爾街日報）