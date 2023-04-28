總統人選德桑蒂斯 撼迪士尼有利有弊

助爭民粹票 違親商黨路線

路透社—益普索（Ipsos）本周的最新民調顯示，44%共和黨人因迪士尼爭拗而對德桑蒂斯持更正面觀感，約64%共和黨人認同德桑蒂斯主張其針對迪士尼的行動，是為修正對企業的特別待遇。事件亦增加德桑蒂斯的全國曝光率，上述民調受訪者稱有追蹤留意事態發展。

《紐約時報》前天則認為，德桑蒂斯能否取得政治本錢，或取決於他是被正面視為限制企業特權的民粹主義者，還是予人打擊言論自由負面形象。路透社—益普索民調中，平均73%受訪者稱較不傾向支持以立法懲罰政治或文化取態相異企業的政治候選人。退休共和黨說客斯蒂柏諾維奇（Mac Stipanovich）則批評德桑蒂斯做得太過火，恐將付出政治代價，即使盡攬右翼鐵票，在其他人眼中顯得「更小器、怨恨和愚蠢」。

初選對手紛以爭拗作把柄攻擊

共和黨總統初選候選人亦紛紛以事件作把柄攻擊德桑蒂斯。特朗普本周初在旗下社交平台調侃德桑蒂斯「肯定會被迪士尼整死」。亦已宣布參選的前南卡羅萊納州長黑利（Nikki Haley）乘機抽水，在Twitter指歡迎迪士尼把樂園遷到南卡州，並提供7萬個就業職位。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報）