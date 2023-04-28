迪士尼告佛州州長 轟政治打壓營商 指因反對「不准說同性戀」法案遭政府針對

華特迪士尼公司（Walt Disney Co.）向佛羅里達州首府塔拉哈西（Tallahassee）聯邦法院提出訴訟，指德桑蒂斯（Ron DeSantis）任命以監督迪士尼所在地區的委員會，侵犯迪士尼合約權利，且欠公正補償或正當程序。

斥非法利用州政府懲罰企業

訴訟指控德桑蒂斯及其支持者非法利用州政府來懲罰企業，只因這間企業發表了應受言論自由權保障的意見。迪士尼指德桑蒂斯為了控制迪士尼營運而採取的步驟，威脅迪士尼業務，侵犯憲法賦予迪士尼的權利。

迪士尼表示，公司目標是保護迪士尼世界的員工、訪客和開發者免於「因表達某些州政府官員不喜歡的政治觀點而遭到報復」。迪士尼表示：「迪士尼現在被迫為自己辯護，以防（佛）州將權力當作武器，施加政治懲罰。」

正開展多國之旅的德桑蒂斯，昨在耶路撒冷指訴訟帶政治動機，又指迪士尼缺乏問責性和透明度。

迪士尼與德桑蒂斯的恩怨始於去年3月，德桑蒂斯簽署《家長教育權利法案》禁止公立學校對3年級以下學童教導有關性取向與性別認同的議題，被批評是「不准說同性戀」法案（Don't Say Gay Bill）。

全球最大的迪士尼樂園位於佛羅里達州，而「不准說同性戀」法案在迪士尼內部引起很大迴響，時任行政總裁包正博（Bob Chapek）表示反對該項法案，暫停在該州的政治捐款，導致迪士尼與德桑蒂斯的衝突激化。

圖終止迪士尼特別稅區「自治」

德桑蒂斯屢屢公開抨擊迪士尼的「覺醒文化」。去年4月佛州議會通過法案，今年6月起終止迪士尼的自治地位。迪士尼1967年與佛州政府合作，成立蘆葦溪改善區（Reedy Creek Improvement District），讓迪士尼享有「自治」地位。改善區運作方式類似地方政府，主要管基礎設施，通過對迪士尼及其合作伙伴徵稅來支付開支，亦可以自行發行債券。

德桑蒂斯雖表示會解散這個特別稅區，但發現這樣做可能意味數十億美元蘆葦溪債券債務轉移到納稅人身上時，他改行B計劃，今年2月立法將改善區更名為中佛羅里達旅遊監督區，管理該區的5人監督委員會由原來迪士尼挑選改由德桑蒂斯欽點。

不過，德桑蒂斯當時不知道的是，在德桑蒂斯任命的監督委員會接手前，迪士尼與舊委員會悄悄簽署合約，限制新委員會的權力。新委員會到3月底才發現自己監管權力不多。今年2月初，佛羅里達州議會批准一項法案，授予德桑蒂斯對監督委員會的任命權。根據新立法，蘆葦溪改善區將更名為中佛羅里達旅遊監督區。此外，迪士尼亦保留對未來發展、現有和未來的公共設施的控制權。

新委員會到3月底才發現自己權力受限。迪士尼周三興訟前不久，新委員會宣布迪士尼2月的協議無效。

（路透社/華爾街日報/金融時報）