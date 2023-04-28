教宗推歷史改革 主教會議允女性投票

世界主教會議作為教宗的諮詢機構，來自世界各地的主教會在數周的會議期間辯論特定議題，會議結束時主教會就具體提案表決，再將結果提交給教宗，教宗隨後考慮他們的意見撰寫成文件。在10月4日至29日舉行的會議，將重點討論讓教會更能反映及回應平信徒需要。

代表全球數十萬計修女

過往的世界主教會議一般有約300人出席，大部分擁有投票權的都是主教。在教宗周三提出的改革下，女性將有權投票，代表全球數十萬計修女的國際女修會總會長聯合會（UISG）5名與會修女，將與男修會總會長聯合會（USG）的5名神父代表一樣有投票權。

此外，教宗亦決定任命70名非主教人員為世界主教會議成員，他會從各地的全國主教會議推薦的140人名單中，選出這70名神父、修女、執事及平信徒，教廷已要求這70人中，女性要佔50%。他們亦同樣有投票權。

方濟各致力增女性決策權

方濟各雖然維持天主教教會禁止任命女性為神父的規定，但在給予女性在教會有更大決策權角色上，做得比過往數任教宗都多。他在去年採取兩項措施，讓女性在梵蒂岡擁有決策地位。其中之一是推出改革，在教廷中央行政機構新憲法下容許受洗的平信徒，包括女性，可領導大多數教廷部門；另一項則是任命3名女性加入此前清一色為男性、負責就選出全球主教向教宗提供建議的委員會。

（路透社/中央社/BBC）