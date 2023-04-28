美韓峰會重申台海穩定築韌性供應鏈 北京斥美罔顧地區安全 藉朝鮮問題製緊張

拜登在美韓聯合記者會上，表示峰會上與韓方討論了共同促進台海和平穩定，以及確保和南海和其他地區的航行自由。兩國隨後發表《美韓同盟70周年紀念聯合聲明》，重申「維護台海和平與穩定是保障該地區安全和繁榮不可或缺的元素」，強烈反對任何單邊改變印太現狀的企圖，包括不合法的海事主張、軍事化填海地貌，以及脅迫行為。聲明又重申致力維護《聯合國海洋法公約》中保障的航行自由及其他對海洋合法利用的權利。

反對改變印太現狀 轟軍事化填海

中央社報道，「維護台海和平與穩定是保障該地區安全和繁榮不可或缺的元素」的表述，在去年和前年兩次美韓峰會的聯合聲明中亦有相同記載，但今次聲明新加了強烈反對「以非法海事主張、軍事化填海島礁與脅迫活動等方式，單方面改變印太地區現狀的企圖」的內容。報道指這雖未明確點名中國大陸，但一般都認為暗指包括台海問題。

中央社指北京雖未正式表態回應，但大陸傳媒多以「確認韓國反中親美立場」報道這次美韓峰會。另一方面，韓聯社則分析這次美韓聯合聲明雖包含牽制北京武力統一台灣的內容，但用詞模糊，並將指涉區域擴大至印太地區，另外也未明確點名批評對象，相信可緩減北京的反彈。

美韓尋求新一代能源晶片技術合作

兩國領袖另發表《關於啟動美韓新一代核心—新興技術對話的聯合聲明》。該新對話機制將分別由兩國國家安全委員會主持，今年下半年將舉行首場會議。雙方將在生物科技和製造業領域合作制定標準、就生物經濟建設基建並共用數據。兩國還將尋求在大型能源儲存系統、下一代電池材料及製造、清潔及再生能源、晶片、數碼經濟、量子資訊技術等領域展開技術合作。

《華盛頓宣言》則確認加強美韓聯盟應對朝鮮半島和印太地區威脅的能力，其中兩國將新設「核諮詢小組」應對朝鮮核威脅，以實現在緊急事態時，韓方可為美軍核武行動提供常規支援，作共同行動和規劃。拜登在聯合記者會上警告朝鮮如以核武攻擊美國或其盟友伙伴，將會導致其政權「終結」。

在北京，外交部發言人毛寧昨於例行記者會上批評《華盛頓宣言》是「美方為實現一己地緣私利，置地區安全於不顧，執意在朝鮮半島問題上借題發揮，製造緊張」。

（中央社/美國白宮網站）