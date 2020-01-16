消費者「荷包縮水」 IKEA改設計省成本降售價

紙箔版書架較木片版便宜三成

美國《華爾街日報》周二（25日）報道，IKEA為減省成本，近年將部分產品重新設計，減少依賴木材等材料，如櫃門和抽屜改用廉價、輕身塑膠；用循環再造鋁代替自俄軍侵烏後價格翻倍的鋅。其中全球銷量超過1.4億個、被形容為「IKEA心臟」的Billy書架，IKEA把本來黏在蔗渣板上的薄木片改用紙箔，再於上面塗上木紋圖案，又用塑膠製扣件取代金屬釘，藉此減省成本和加快生產率。報道指新版書架去年在內地銷售，紙箔版售499人民幣（約565港元），較木片板的699人民幣（約792港元）便宜29%。

同樣在港有售的Flintan辦公椅除了改為較小扶手、減少使用塑膠及鋼材，設計師亦調整零件，令其更適合扁平包裝，提高運輸效率；一個貨櫃現可裝入6900件Flintan，遠高於過去的2750件。至於去年推出的一款Rönninge桌子，空心木桌腳的頂及底部加入實木零件增加強度，此舉大減材料及運輸成本。

IKEA母公司Inter IKEA Holding BV環球供應經理魏德祖拿斯（Susanne Waidzunas）說，顧客的荷包正愈來愈「縮水」，公司要適當應對。

（華爾街日報）