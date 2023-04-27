英加在職者領食物救助增 收入增長跑輸通脹 救急變依賴

英食物銀行發放量5年增逾兩倍

支援由英國各地1300個食品銀行中心組成救濟網絡的特魯塞爾信託基金（Trussell Trust）周三（26日）表示，截至今年3月底的過去一年，他們提供的食物包裹量較5年前的年度發放量多出了兩倍多，也較前一年多37%，達300萬個，其中110萬個分配予兒童，較前一年同期多30萬個，較2017至2018年多逾一倍。同期有76萬人首次尋求食物救濟，同比增加38%，當中有正職者人數增幅破紀錄，目前領取救濟者中，有五分之一有正職，顯示就算有工作都已無法餬口。信託基金表示，食物銀行本來的目的只是緊急救濟，但現已成為低收入者所依賴者，而過去5年領取援助者持續增加，反映收入增幅偏低，社會保障制度亦不見效。

分析：英家庭生活水平70年最差

英國官方上周公布，3月整體通脹率下降到10.1%，但食品和非酒精飲料價格卻比1年前高19.1%，創1977年8月以來最大漲幅。業界數據顯示，英國4月的食品通脹率亦高達17.3%。英國民眾還正面對價格急升的燃料和住屋等生活成本上漲問題。政府分析師上月估計，英國家庭目前正面對自1950年代有紀錄以來生活水平最差的兩年時期。

面對高通脹的加拿大亦有類似情况。加拿大3月通脹率已從去年6月高峰時的8.1%降至4.3%，但食品通脹與去年同期相比仍達約10%。多倫多「每日麵包食物銀行」（Daily Bread Food Bank）負責人表示，在新冠病毒疫情期間，使用服務的人數增加一倍，每月平均有12萬人需救濟，並持續增加到上月破紀錄的27萬人。機構總裁赫瑟林頓（Neil Hetherington）表示，他們合作的多倫多地區128家食物銀行中，許多新面孔都有全職工作，但還是入不敷出。他指出，去年當地房地產價格暴漲，也加重了民眾日常開支重擔。

（法新社/路透社/衛報）