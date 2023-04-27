尼泊爾守衛護駐阿使節撤離 抵英遭逐回國

前年8月西方國家混亂地從阿富汗撤僑期間，保護喀布爾關鍵機構的百計尼泊爾及少數印度人，乘坐英國皇家空軍飛機撤離到英國，但抵達幾天後，當中逾100人被強行遣送回國，儘管不少人已獲得6個月簽證。《衛報》訪問了一些被驅逐的守衛，他們認為自己在尼泊爾有生命危險。當守衛2021年被逐回國時，尼泊爾被英國政府列入紅色名單，呼籲民眾不要前往。自2021年以來，部分尼泊爾守衛設法再次返回英國，並申請庇護。今年3月，最少10名身處英國的尼泊爾守衛，在倫敦西部酒店當局一次突擊行動中被捕，遭內政部扣留。拘留事件曝光後，內政部發聲明稱，遣返拘留者的工作已暫停，等待進一步審核。

英稱不符重置條件

報道稱，100多名被強行驅逐出英國的守衛，曾寫信給支持他們的尼泊爾裔英國居民達卡爾（Rudra Dhakal），該信亦抄送至英國內政部、外交部、國防部、尼泊爾政府和聯合國難民署，要求在英國獲提供人道主義保護。其中一名守衛寫道：「我們被英國邊境安全人員誤導了，他們違背我們的意願，強行將我們驅逐到尼泊爾，那時我們未獲選擇可留在英國得到進一步人道保護。」達卡爾稱，這些勇敢的守衛提供前線保安，但現在被遺棄，被當作戰爭前線代理人。

英國內政部發言人表示，政府仍致力為逃離阿富汗的弱勢和高風險人士提供保護，迄今已將約2.45萬人帶到英國，但一些尼泊爾人被視為不符合「阿富汗公民重置計劃」（ACRS ）的條件，將他們從阿富汗撤離只是出於善意，一旦抵英後，這些人將被安排返回其本屬國。

（衛報）