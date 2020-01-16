美：阿富汗塔利班殺炸美軍ISIS-K主謀

2021年撤走行動遇襲 13美軍亡

這宗爆炸發生於機場的阿比閘口（Abbey Gate）附近，當時有大批希望逃離家園的男女老幼聚集現場。《紐約時報》引述4名高級官員稱，情報人員本月初留意到襲擊案策劃者在塔利班一次行動中身亡的消息，分析人員根據機密情報，當中包括來自線人、電子截取或盟軍情報機構資訊，「高度確信」該襲擊案主謀已被擊斃。

官員沒交代該ISIS-K領袖身分及死亡細節，亦不清楚塔利班是特別針對他而展開行動，抑或他在塔利班跟ISIS武裝分子的衝突中喪生。有美國官員向《華盛頓郵報》表示，該ISIS-K領袖亦涉其他在阿富汗的暴力事件，並企圖向西方國家發動襲擊。美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）周二稱，美方沒聯同塔利班參與有關行動。美國法例禁止美國與塔利班一起參與軍事行動及分享軍事情報。

華府稱沒參與塔利班行動

ISIS-K與塔利班同屬遜尼派伊斯蘭武裝組織，但前者對伊斯蘭教義詮釋比後者更不容妥協，勢力擴張亦跟塔利班重疊，兩方素有摩擦。自美軍撤出阿富汗後，雙方一直爆發衝突。過去兩年塔利班一直阻止ISIS-K奪取阿富汗領土及招攬前塔利班成員，但ISIS-K勢力範圍已從原本東部據點擴大至幾乎全國34省，亦曾對喀布爾的政府大樓和外國大使館施襲。

（紐約時報/華盛頓郵報/CBS）