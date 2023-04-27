美韓峰會 華府允北約式核保護 遣核導彈潛艇增對朝威懾 美官員：模仿冷戰高峰期做法

換取首爾承諾不發展核武庫

美國政府高官在峰會前的記者會表示，《華盛頓宣言》寫入加強延伸威懾的方案。韓美兩國決定新設核諮詢小組（Nuclear Consultative Group），兩國高級官員將定期會面，討論如何加強威懾力以及可能使用核武器的情况。該高官表示，諮詢小組機制將幫助韓國理解美國如何構想應對大事態的計劃，使韓國能在深思熟慮的過程中提出自己意見，但不能干預美方的核武使用決策。

拜登政府一名高級官員說：「這是模仿我們在冷戰高峰期間與歐洲盟友的做法，以應對類似的外部威脅。」美韓核諮詢小組與北約核計劃小組有很多相似之處，但美國官員指出二者也有明顯不同之處，如美國在北約歐洲成員國部署戰術核武，但目前且今後也不會在韓國部署。

此外，美方決定將更頻繁地向朝鮮半島出動能夠發射核武的戰略核潛艇，提高對朝延伸威懾的執行力。這將是自上世紀80年代以來首次有該種潛艇訪韓。美國軍方亦將在臨時任務中部署更多具備核能力的轟炸機和其他戰略資產，以向朝鮮發出威懾信息。

美國一名官員表示，已事先向中國簡報有關措施，並闡述採取那些措施的理由。該官員說，拜登政府「對中國未能利用其影響力對朝鮮施加影響感到失望」。

尹錫悅是事隔12年首名國事訪問美國的韓國總統。美國國家安全委員會發言人柯比表示，尹錫悅在美韓軍事同盟建立70周年之際訪美，將有助進一步加強同盟關係。

美限對華售半導體 韓企兩面受壓

除了朝鮮半島問題，對華半導體管制、台海局勢、軍援烏克蘭也是拜登和尹錫悅討論的議題。尹錫悅周二在華盛頓美國商會一項活動致辭時表示，韓美安全聯盟應該變成供應鏈和創新技術聯盟。《日經新聞》周二報道，受美國對華半導體管制影響，三星電子等韓國企業將無法向中國工廠追加投資，面臨撤出中國壓力。《金融時報》23日報道，中國網信辦日前宣布將對美國半導體企業美光科技展開網絡安全審查後，美國要求韓國政府促請三星電子和SK海力士不要增加對中國的銷售量，以免中國市場的空缺獲得填補。韓國半導體業左右為難，韓國內普遍關注，尹錫悅此行能否為韓國半導體及電池產業在美國取得讓步空間。

另外，華府戰略智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）負責亞洲事務的高級副總裁車維德（Victor Cha）表示，預期拜登和尹錫悅將會談及中國，但相信不會公開內容。車維德說：「傳統上，韓國人非常羞於談論台灣，也非常羞於介入美國和中國之間的任何爭端......但情况正在改變。」尹錫悅上周受路透社專訪，稱台灣問題與朝鮮問題一樣是「全球性的問題」，引起中國不滿。

尹英語演說 韓媒：背稿到深夜

尹錫悅周四（27日）將對美國參眾兩院聯席會議發表演說。韓國媒體報道，尹錫悅為「打動美國的心」，將用英文演說，為此每天背英文稿到深夜。

（法新社/金融時報WSJ/日經亞洲）