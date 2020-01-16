肯尼亞邪教慘案揭監管漏洞 恐怖森林89死逾200失蹤 高官指如屠殺

「絕食加快上天堂」 有被救者拒食

肯尼亞基利菲郡（Kilifi County）警方3月接獲人權組織Haki Africa舉報，迄本周二在馬林迪鎮（Malindi）的斯哈卡霍拉森林挖出89具相信為餓死的「佳音國際教會」（Good News International Church）信徒屍體，另有34人獲救。警方控告該教會牧師恩森格（Paul Mackenzie Nthenge）鼓動信徒絕食「加快上天堂」，他又贊成將禁食者關起來使之免除尋找食物的誘惑，造成多人死亡。恩森格4月14日因森林屍體發現案被捕，據說現也拒飲水進食。同案另有14人被拘留。案件定於5月2日提堂。

肯尼亞紅十字會表示接獲此案212人失蹤報告。協助挖掘遺體的一名人權組織成員表示，他認為現場有約達150具遺骸。Haki Africa負責人指死者有五成至六成為兒童，有墓穴葬有6人。當局另救出一些已捱餓了一段時間的該教派信徒，包括小至6歲孩子，惟當中有些人在送院後仍堅拒進食或注射葡萄糖水。涉事信徒的一批親人推測有多人還匿藏於廣達325公頃（約17個維園）的森林瀕臨餓死，在警署外紮營呼籲當局協助加快尋找。

肯尼亞參議院議長金吉（Amason Jeffah Kingi）指「斯哈卡霍拉森林屠殺案」是給國家的「警鐘」，質問「這樣長時間有組織地實行令人髮指的罪案，怎麼逃過我國情報系統監察的？」

恩森格原為的士司機，已婚有7名子女。他2003年在馬林迪鎮創立教會自居牧師，但並無神學機構核證。他曾表示經濟衰退是上帝懲罰世界邪惡的結果。

其教會網站稱在沿岸及首都內羅畢擁有逾3000名信徒。不過他與妻子2017年因指教育違背《聖經》教誨，勸喻家長不要送子女上學，被控宣傳激進主義。當年，一個兒童機構也向當局舉報過恩森格使兒童變得激進。

「教主」6年前宣揚反對上學被控

今年3月，恩森格涉及兩童在家長監護下餓死而再度被捕，獲准以10萬肯尼亞先令（約5780港元）保釋，之後受訪自稱擁有「屬靈的預言能力」和見過耶穌顯現。他表示2019年8月已關閉教會到林中地耕作，「無再傳教」。

肯尼亞全國約5000萬人，約有七八成信奉天主教或基督教，但許多細小教會湧現卻沒有適當監管，一些神棍恣意向信徒洗腦和利用他們。

馬本科斯郡副郡長姆旺加吉（Francis Mwangangi）主張國會立法，避免同類事件再發生。參議員奧凱特奇（Eddy Oketch）指出該國政教經常混為一談，政府每每不敢輕易指摘教會。有教會組織建議政府註銷可疑教會的登記。

自認虔誠教徒的總統魯托（William Ruto）指恩森格這類「惡棍牧師」無異於恐怖分子、可怕罪犯，矢言打擊「不可接受」的宗教活動。他表示指示了相關部門，阻止「利用宗教宣揚怪誕不可接受意識形態、製造無謂犧牲的人」。

（法新社/肯尼亞星報/肯尼亞國民報/BBC）

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