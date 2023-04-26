全球軍費續升 烏克蘭戰下增6.4倍

報告指出，去年全球軍費開支總額維持過去幾年般增加，達2.24萬億美元（約17.47萬億港元），增3.7%，再打破紀錄。俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，特別令歐洲國家增軍費開支。烏克蘭去年軍費開支約3430億港元，較對上一年急增640%，打破SIPRI數據紀錄，其軍費開支排名躍升至全球第11位；俄羅斯鄰國芬蘭和立陶宛，軍費亦分別增加36%和27%。東亞方面，SIPRI指中國去年軍費開支約2.28萬億港元，全球排第2，增幅為4.2%，是連續28年增加；排第10的日本，軍費開支約3590億港元，較對上一年高5.9%，佔GDP（本地生產總值）1.1%，此佔比是該國1960年以來最高。

總數新高 扣通脹實減

不過，報告亦顯示，雖然全球軍費總額持續增加，但佔整體GDP水平反而較2013年時下跌0.1個百分點。報告提到，中國、印度和以色列的軍費開支在這段期間分別增加63%、47%和26%，但它們佔本國GDP比例反而減少。有份撰寫報告的SIPRI資深研究員田楠（Nan Tian）接受德國之聲（DW）訪問時說，雖然軍費增加，但如果將通脹因素考慮在內，就會發現多國的實際軍事開支是減少了。

（德國之聲/半島電視台）

（俄軍侵烏）