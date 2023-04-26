全球軍費續升 烏克蘭戰下增6.4倍

【明報專訊】瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（24日）發表年度報告，指受烏克蘭危機和東亞局勢緊張影響，全球軍費去年創下最高紀錄，其中多年來一直排頭位的美國繼續遠超其他國家，開支佔全球總數39%，日本軍費佔經濟比例亦創超過半世紀以來最高。
報告指出，去年全球軍費開支總額維持過去幾年般增加，達2.24萬億美元（約17.47萬億港元），增3.7%，再打破紀錄。俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，特別令歐洲國家增軍費開支。烏克蘭去年軍費開支約3430億港元，較對上一年急增640%，打破SIPRI數據紀錄，其軍費開支排名躍升至全球第11位；俄羅斯鄰國芬蘭和立陶宛，軍費亦分別增加36%和27%。東亞方面，SIPRI指中國去年軍費開支約2.28萬億港元，全球排第2，增幅為4.2%，是連續28年增加；排第10的日本，軍費開支約3590億港元，較對上一年高5.9%，佔GDP（本地生產總值）1.1%，此佔比是該國1960年以來最高。
總數新高 扣通脹實減
不過，報告亦顯示，雖然全球軍費總額持續增加，但佔整體GDP水平反而較2013年時下跌0.1個百分點。報告提到，中國、印度和以色列的軍費開支在這段期間分別增加63%、47%和26%，但它們佔本國GDP比例反而減少。有份撰寫報告的SIPRI資深研究員田楠（Nan Tian）接受德國之聲（DW）訪問時說，雖然軍費增加，但如果將通脹因素考慮在內，就會發現多國的實際軍事開支是減少了。