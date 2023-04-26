美施壓G7「全禁」對俄出口 歐日稱不可行

俄威脅廢黑海糧食協議

下月為期3天的G7峰會重點討論俄烏戰爭影響、經濟安全和印太地區等議題。《金融時報》取得G7成員國正為峰會草擬的領袖聲明文件，其中包括一項承諾以「全面」出口禁令取代目前對俄羅斯逐個行業制裁的機制，只有農業、醫療等少數產品獲豁免。報道引述兩名官員稱，建議由美國提出，因華府不滿現有機制漏洞百出，導致俄羅斯可繼續進口西方技術。不過，報道引述3名知情人士稱，日本和歐盟國家的代表在上周的籌備會議上表明此舉不可行。

白宮國家安全會議（NSC）拒絕評論G7伙伴的言論，但表示美國將繼續找方法要俄羅斯為發動戰爭承擔責任。《金融時報》指出，對於全面禁出口的分歧，突顯G7領導人在尋求加強經濟制裁俄羅斯上缺乏額外的選擇。

G7料續削進口俄能源

自去年2月以來，G7成員歐盟已同意向俄羅斯實施10輪制裁，但成員國間有不少爭論。報道引述官員稱，以全面出口禁令和一些豁免來取代這機制，將可能重新引發爭論。

G7聲明草案中還有一些爭議較小的建議，包括採取更多措施限制「逃避和規避」現有制裁，並打擊「故意支持資助俄羅斯發動戰爭者的人」。G7亦將繼續削減俄能源入口，並防止「重啟以前被俄羅斯能源武器化而關閉的途徑」。

俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫周日稱，若G7對俄實施全面出口禁令，莫斯科也將終止黑海糧食協議。該協議去年7月由聯合國和土耳其斡旋促成，讓烏克蘭能從俄軍入侵後封鎖的黑海港口出口糧食，紓緩全球糧食價格急升問題。該協議5月18日到期，俄羅斯外長拉夫羅夫與聯合國秘書長古特雷斯，本周會在美國紐約商討有關協議。

（金融時報/美國之音）

（俄軍侵烏）