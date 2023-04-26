霍士王牌主持離職 美媒：梅鐸拍板

卡爾森常訪特朗普 涉歧視訴訟

現年53歲的卡爾森2009年加入霍士新聞，其晚間黃金時間節目Tucker Carlson Tonight，是全美有線電視新聞節目收視冠軍，深受右派觀眾歡迎。卡爾森是共和黨政治活動關鍵人物，經常訪問特朗普，也因散播假消息和發表充滿種族主義及仇恨言論備受批評。電子投票系統公司Dominion在控告霍士新聞誹謗案中稱，卡爾森容許在其節目中播放有關Dominion涉大選欺詐指控，但他私下其實質疑有關說法。

霍士新聞未說明卡爾森離職原因。《洛杉磯時報》引述知情者稱，解僱卡爾森的決定來自最高層，包括霍士集團主席梅鐸及其兒子拉克倫。消息又稱，卡爾森離職與上月被解僱的霍士新聞監製格羅斯伯格（Abby Grossberg）提出的歧視訴訟有關。據該訴訟，格羅斯伯格指控被調到Tucker Carlson Tonight後，遭到欺凌、性別歧視及反猶言論傷害。報道亦稱，梅鐸也關注卡爾森對2021年1月6日美國國會山莊騷亂的報道，卡爾森曾宣揚陰謀論，聲稱騷亂是由聯邦調查局（FBI）的線人煽動。

卡爾森離職消息公布後，俄羅斯官媒「今日俄羅斯」（RT）在Twitter向卡爾森招手稱：「卡爾森，你與RT一起可提出更多質疑。」

（路透社/法新社/洛杉磯時報）