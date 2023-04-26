民調：美國人多不欲拜登特朗普再對決

美國全國廣播公司新聞（NBC News）周日公布的民調顯示，60%美國人（包括約三分之一的共和黨人）認為特朗普不應該試圖重新入主白宮。認為他不應在2024年競選的人中，有30%認為他在紐約被刑事起訴是「重要」原因；70%的美國人認為拜登不應該尋求連任，其中包括51%的民主黨人。認為他不應再次競選的人之中，有48%認為他的年齡是「重要」原因。

《華盛頓郵報》報道，民主黨人對選擇拜登作為候選人其實不是非常熱情，有選民甚至形容拜登是「乏味的老傢伙」，但許多人「別無選擇」，相信他是阻止特朗普再度當選以及打擊極端主義的最佳希望。

選民支持「廣卻淺」vs.「深但狹」

《今日美國報》與薩福克大學聯合做的民調（USA TODAY/Suffolk University Poll）顯示，如果拜登和特朗普再次較量，他們各自面臨重大但截然相反的挑戰。對拜登來說，他在2020年贏得的選民支持「廣泛但淺薄」，有可能被值得信賴的民主黨挑戰者或第三方候選人削弱；對特朗普來說，他在2020年贏得的選民支持「深厚但狹窄」，在多宗具爭議事件的影響下，幾可肯定他在大選中擴大支持變得更加困難。

（NBC/華盛頓郵報/今日美國報）