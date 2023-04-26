拜登競逐連任 開宗明義打「恐特牌」 宣布參選短片 國會山莊騷亂開首

捍民主自由 痛批MAGA極端主義

拜登宣布競逐連任短片長3分鐘，以2021年1月6日國會山莊騷亂的畫面開始，將拜登與特朗普對美國願景作出鮮明對比。

拜登說：「4年前我競選總統時，我說我們正為美國的靈魂而戰，現在仍然如此。這不是自滿的時候。這就是為什麼我競選連任。讓我們完成這項任務。我知道我們做得到。」

拜登將共和黨的政綱描述為對美國自由的威脅，痛批「MAGA極端主義者」。MAGA是特朗普政治口號「讓美國再次偉大」英文Make America Great Again的縮寫。

拜登將再度伙拍副總統賀錦麗競逐連任，並宣布白宮高級顧問羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）擔任競選經理。知情者透露，拜登總統將於本周稍後推出電視廣告，推動競逐連任信息。

拜登宣布競逐連任後，共和黨全國委員會在一份聲明中表示：「拜登如此脫離現實，一再製造危機後，認為自己應該再獲得4年的任期。」

特朗普批「史上最糟總統」誤國

前總統特朗普周一發表聲明抨擊拜登：「你可以把美國歷史上最糟糕的5位總統放在一起，他們對我們國家造成的損害，也不及拜登在短短幾年間所做的那樣嚴重。」

特朗普在聲明中說：「在如此災難性和失敗的總統任期中，拜登甚至想到競選連任，幾乎是難以想像。」

民調：一半美國人擔心拜登年齡

拜登是美國最年長總統，若連任成功，第二個任期結束時將年屆86歲，許多人認為他實在太老了。周日（23日）公布的全國廣播公司新聞民調顯示，70%的美國人，包括51%的民主黨人，認為他不應該參選。認為他不應參選的受訪者中，69%（即整體約一半）表示擔心他的年齡。

立法及中期選勝果取信民主黨

不過，拜登認為選民應該關注他在國內的一連串立法勝利，以及他號召前所未有的西方盟友幫助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

《紐約時報》報道，2022年的中期選舉民主黨贏得的席位比預期多，挑戰拜登的動力也隨之消散。這可能是因為拜登在黨內擁有強大支持度，並被認為有能力團結不同的派系。羅德島民主黨人西西里尼（David Cicilline），談到拜登在2020年獲提名時說：「人們認識到他是唯一可以擊敗特朗普並保護美國民主的候選人。」他補充說：「現在仍然是這樣。」

拜登與特朗普明年可能再度對決。拜登2020年擊敗特朗普，但當年新冠疫情肆虐，限制了競選活動，許多競選集會取消，面對面拉票機會大減，使得整個選舉環境與現在截然不同。如今疫情退卻，傳統競選活動復常，會否出現與2020年不同的結果有待觀察。

（路透社/紐約時報/CNN）