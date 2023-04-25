越南擬購捷克軍備 減對俄武器依賴

捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）上周四至上周六（20至22日）訪問越南3天，安全議題是菲亞拉跟越南領袖討論的首要議題之一。菲亞拉跟越南總理范明正上周五會談後，越南政府表示兩人同意加強在國防安全及其他範疇的合作。

消息人士指上周隨行代表團中，軍工企業佔最大比數：15間參與商界代表團的企業中，有4間為軍工企業，其中STV Group和Czechoslovak Group討論有關升級越南的蘇聯製坦克及軍車的合約。另外，越南2021年訂購10多架沃多喬迪航空（Aero Vodochody）生產的L-39NG輕型戰鬥機將於今年交付，菲亞拉是次外訪亦有高級別會談討論增加供應戰機事宜。

捷官員：可在越南生產

路透社報道，越南的軍備估計約80%來自俄羅斯，而捷克的軍事企業擅長改造俄國裝備，並常生產出能兼容俄製武器的設備，雙方可各取所需。捷克官員透露，如果達成重大供應協議，捷克政府或可支持武器技術轉移及在越南本地生產裝備。

（路透社）