「主權論」風波 華使館澄清大使個人觀點

盧沙野上周五（21日）接受法國電視台訪問回應克里米亞歸屬時聲言，按國際法，一眾前蘇聯加盟共和國甚至沒有有效地位，「因為沒有國際協議確認其主權國家地位」。其說法隨即在歐洲引發軒然大波，尤其是份屬前蘇聯加盟國的波羅的海3國、烏克蘭和摩爾多瓦。

北京表明尊重前蘇加盟國主權

繼法國和波羅的海3國表達抗議後，摩爾多瓦昨也批評盧沙野的說法「絕對不可接受」，會尋求北京釐清說法。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利批評上述說法「不可接受」，德國同樣敦促中方澄清。立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯確認波羅的海3國都會傳召中國大使抗議，他又在社交平台諷刺盧的言論，證明3國為何不信任中方在烏克蘭「調解和平」。

中國外交部發言人毛寧昨表示，中方在有關問題上的立場沒變化，「蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一……中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位」。她強調只有主權國家才能成為聯合國的正式會員國，而烏克蘭本身屬於後者。

另外，中國駐歐盟使團團長傅聰在昨天刊登的澎湃新聞專訪中，強調不應透過烏克蘭危機的棱鏡看待中歐關係，更不能犧牲中歐關係和中國利益以發展對美關係。談到外界關注中方指中俄合作「無上限」，他則表明「中歐同樣如此」。歐洲理事會主席米歇爾昨表示，6月歐盟峰會將商討歐盟對華立場及對華未來關係。

（綜合報道）