澳中關係回暖 地緣戰略跟美路線難變

獨立記者傅長壽（Matthew Fulco）3月已在《日本時報》的投書指出，澳洲尋求跟其最大貿易伙伴穩定關係，有其實際理由，而在撐過3年來的中方制裁後，澳洲可在上風位展開談判——中國駐澳大使肖千今年1月宣稱中方實際上從未對澳洲施以「制裁」措施。惟他坦言，這樣的關係改善有其限度，在另一方面，澳洲對中方的國家安全關切愈來愈大，橫跨國內政治、經濟、科技以至地緣政治的範疇，兩國在任一範疇都在爭吵，而澳洲參與AUKUS的英美分享核潛艇技術項目，尤其令中方耿耿於懷。

澳外長：平衡多極地區 美國不可或缺

澳洲外長黃英賢上周一（17日）的對華政策演說，便充分反映這點。黃英賢表明，即使澳方明確表明尋求穩定對華關係，但中澳雙方都知道「我們（的關係）不會回到15年前我們所處的水平」。她指在霍華德時代（1996-2007），「你可以既跟美國有戰略關係，又跟中國有經濟關係，兩個世界保持分離——我們已不再生活在那個世界」。在隨後的問答環節，黃英賢說得更白，作為澳洲「最親密盟友和頭號戰略伙伴」的美國，對平衡「多極」（multipolar）的地區是「不可或缺」，倘若要包括台海的問題上作出有效的戰爭威懾，那就必須「集體」作為。

（綜合報道）