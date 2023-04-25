澳國防調整應對中國 京籲勿炒作 二戰後最大軍事改革 迎「導彈時代」印太區風險

【明報專訊】澳洲周一（24日）發表「國防戰略檢討」報告，指澳洲軍方未為現代戰爭做好準備，建議展開二戰以來最大規模國防調整，將長程精準打擊能力、國內生產制導武器及外交等列為優先事項。文件指美國不再是印太地區單極領袖，並點名中國「破壞印太地區基於規則的秩序、急劇軍事擴張不透明，威脅澳洲國家利益」。報告提出澳洲應優先發展6項國防能力，包括發展核動力潛艇、取得長程攻擊導彈、國內生產彈藥等。中國外交部昨回應指中國奉行防禦性的國防政策，致力維護亞太和世界和平穩定，籲勿炒作「中國威脅論」。
報告指美「單極」不再 與華競爭恐衝突
澳洲「國防戰略檢討」（The Defense Strategic Review）報告由前防長史密斯（Stephen Smith）及前國防軍司令休斯頓（Angus Houston）撰寫，報告的公開版本沒交代就特定威脅的評估，但指「美國不再是印太地區的單極領袖，中美競爭正定義這個地區，並有可能引發衝突」。
至於中國對南海的主權主張，報告稱「威脅印太地區以規則為基礎的全球秩序，對澳洲國家利益造成不利影響」。
文件稱，澳洲現面臨的最高戰略風險是該區或爆發重大衝突，建議加強自給自足的戰略，並加強跟區內盟友及主要大國如日本和印度的關係。澳洲的地理位置過去數十年都助長一種假設，即任何襲擊會有10小時的預警，但現在各國都能夠藉攻擊補給線和網絡戰來投放戰力。文件指現代戰爭「導彈時代」（missile age）的興起，已從根本上削弱澳洲的地理優勢及距離帶來的舒適感。
國防6優先事項 加強防務合作
報告建議澳洲採取「拒止戰略」（strategy of denial），即以防禦方式阻止敵手實現以武力脅迫外國的目標，或以威脅使用武力為手段以取得支配地位。報告並就此建議政府立即重新排定6項國防能力優先次序，包括藉美英澳的AUKUS安全合作協議發展核動力潛艇、取得長程攻擊導彈、國內生產彈藥，及加強與印太區內鄰國防務合作等（詳見表）。
美國有線新聞網絡（CNN）報道指上述報告提及的有關技術要求，包括升級F-35A和F/A-18F戰機以使用長程反艦導彈，亦需緊急招聘以增加國防軍人員數目，包括造船廠工人數目以擴大潛艇部隊。惟調整項目優先次序代表部分項目要削減資金，CNN舉例指澳洲購買450輛步兵戰車的計劃已減至129輛，所省下的資金會用於購買更多高機動性火箭炮系統（HIMARS，海馬斯）及登陸艇。
投放996億落實建議 增購海馬斯系統
澳洲政府已採納報告建議，將投放190億澳元（約996億港元）落實項目。防長馬爾斯（Richard Marles）昨天指出，澳洲數十年來的國防應對方式不再適用，他指重新定義國防策略的目的是為保衛國家、向澳洲北面展現力量，及與盟友維護以規則為基礎的全球秩序。總理阿爾巴內塞表示政府的策略為令澳洲更加自給自足，更有準備及更安全。
中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會表示，中國不對任何國家構成威脅，敦促一些國家不要拿中國作為擴張軍力的藉口，不要炒作毫無根據的中國威脅論。