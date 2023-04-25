鄰國憂難民危機 聯國警告「災難戰火」蔓延

乍得收逾40萬蘇丹難民 促國際助應對

聯合國難民署（UNHCR）上周四（20日）估算，蘇丹長年動盪之下國內有113萬人淪為難民，亦有不少逃往鄰國。乍得通訊部長薩利赫（Aziz Mahamat Saleh）表示，雖然邊境已關閉，但從蘇丹西部戰區湧至的難民仍抵達了該國。乍得目前已收容了50萬名來自各國的難民，其中40.7萬人來自蘇丹，因最新這場衝突更增加了最少2萬人，薩利赫指可能爆發人道危機，促請國際協助應對。

此外，蘇丹亂局亦勢將衝擊周邊鄰國的經濟及軍事安全前景。南蘇丹經濟命脈的原油出口便掌握在蘇丹手中。庫爾茨指兩國政治及經濟聯繫緊密，南蘇丹靠售賣原油掙取的外匯佔其公共收入95%，但其輸油管須通過蘇丹進入紅海，因此南蘇丹對確保輸油管正常運作有強烈利益訴求。

亂局衝擊鄰國經濟、軍事安全

埃及與蘇丹在軍事關係上則尤為密切。「德國國際與安全事務研究所」（SWP）非洲與中東研究小組成員庫爾茨（Gerrit Kurtz）指出，埃及軍事政權視蘇丹軍政府為盟友，不少蘇丹將領都在埃及接受教育和訓練，兩國定期亦有軍事交流。近日衝突期間埃及空軍正在蘇丹受訓，已有最少177人成功撤離返國。

蘇丹前景仍未明朗，區內亦長年動盪，普通民眾成為最大受害者。「德國之聲」（DW）上周六引述國際非政府組織「蘇丹與南蘇丹論壇」創辦人彼得（Marina Peter）表示，中北非和阿拉伯半島任何一個國家爆發衝突，都不免會為區內鄰國帶來衝擊。

（德國之聲）