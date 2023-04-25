2萬美籍平民滯蘇丹 乏支援 稱環境嚴峻 華府未來數天未有安排助撤離

美軍3架MH-47「奇努克」（Chinook）直升機上周六載着特種部隊成員，從近1300公里外的東非國家吉布提飛到喀土穆，周日凌晨撤走美國駐當地大使館外交官和家屬，其間獲蘇丹政府軍和其對手「快速支援部隊」（RSF）承諾在使館附近暫時停火，撤離過程順利。美總統拜登表示，成功撤走少於100人，大部分為使館職員，美國大使館隨後關閉。幾小時後，聯合國一支載有職員和外國平民的車隊亦開始駛離喀土穆，前往蘇丹港，英法外交官則被護送至喀土穆市郊的機場，由軍用運輸機載走。

美教師被困稱缺糧 與家人失聯

當地外國平民大多滯留。華府估算蘇丹境內有約2萬名美國公民，當中不少持雙重國籍，美國國務次卿巴斯（John Bass）向記者表示，鑑於蘇丹環境嚴峻，華府不考慮在「未來數天」內安排平民撤離。國務卿布林肯表示，雖然駐蘇丹大使館暫停運作，但當地職員將繼續支援滯留的美國人。英國《獨立報》周日報道，帶同18個月大女兒的美國教師克利福德（Trillian Clifford）去年夏天到蘇丹教書，近日被困當地。其身在麻省的家人受訪表示，克利福德曾向她們表示食物所剩無幾，「已筋疲力盡，不知將作何打算」，周日早上更失去聯繫。克利福德曾收到大使館的電郵，但僅指示她到安全地方避難，等候糧水補給。

《紐約時報》前天引述一名華府官員透露，鑑於通訊困難及形勢變化，當時只接獲約60名美國人求助。巴斯則表示，有當天從喀土穆開赴約805公里以外東北部蘇丹港的車隊中有美國人，人數不明。他又指車隊缺乏燃料糧水等20小時車程期間必需物資。

外交人員撤離 平民處境堪憂

另一方面，軍閥協助外國人撤離惹起部分蘇丹人不滿，其中阿勒費提赫（Alsadig Alfatih）周日直言對相關安排感到難過，稱本地人要一直面臨槍林彈雨。喀土穆缺水缺糧而且四處混亂，南非外交官蒙耶拉（Clayson Monyela）表示，離開喀土穆的所有逃走路線都「危險和具冒險性」，平民去留陷入兩難。「挪威難民理事會」（NRC）表示，上周最少有近3000名難民抵達喀土穆東南約160公里的瓦德邁達尼鎮，部分有能力者繼續前往蘇丹港避難，其他人只能在場找學校或家庭留宿。NRC稱，其他城鎮有難民滯留戶外忍受暴曬。

（綜合報道）