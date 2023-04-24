分析：西方「和平建設」水土不服 美政策埋禍因

蘇丹因美國支持以色列「六日戰爭」，1967年曾與之斷交；到巴希爾1989年政變上台，兩國關係變得更壞。美國在1990年代將蘇丹列入支持恐怖主義國家黑名單，促使安理會通過制裁決議等。巴希爾政府過去曾指摘美國的制裁導致達爾富爾局勢惡化和損害蘇丹經濟。

「誤信軍方會還政於民」

在西方推動制裁及內部鬥爭因素下，2019年獨裁者巴希爾終倒台。美國通過援助、剔除出恐怖主義名單等方式，希望推動該國民主化，可是英國中東問題專家斯圖爾特（Rory Stewart）說，美國連續幾屆政府政策搖擺不定，立場難以貫徹；即使華府近期加強了對蘇丹的外交努力，但在勸說停火、民主過渡談判卻「參與真空」。

另一方面，蘇丹獨立後一直存在種族、部族矛盾，而且慣以武力解決。蘇丹問題分析家林奇（Justin Lynch）上周在《外交政策》撰文指出，「如果有一個時刻，蘇丹失去民主希望，那就是反對派與軍方同意簽署憲法宣言成立過渡政府的時候」。他指出，巴希爾2019年被軍方推翻後，美國和其他西方國家一味要求反政府示威者和軍方組建過渡政府，又一再誤信軍方會還政於民，致使蘇丹既走不向民主，亦衍生當下亂局。

（Foreign Policy/金融時報/NBC）

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