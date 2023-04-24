「脆弱平衡」瓦解 蘇丹淪漁利戰場

蘇丹是非洲面積第三大國，人口超過4500萬，雖是聯合國公布的全球最不發達國家之一，但這個位於非洲之角的國家毗鄰紅海和蘇伊士運河入口，別具戰略意義。此外，蘇丹也是非洲主要黃金出口國。一系列因素引得區外大國爭奪對蘇丹的影響力。《華盛頓郵報》報道，「它們都對蘇丹具有戰略意義的紅海海岸線和礦產資源感興趣」。

美俄爭影響力 鄰國各有盤算

蘇丹近年成為俄羅斯與西方大國（尤其是美國）爭奪影響力的導火索。世界各國將其列為在國際平衡、擴大影響力、限制非法移民方面的重要籌碼（蘇丹是移民往歐洲海岸的重要通道）。

不過，蘇丹自1956年獨立以來政治局勢一直不穩定。獨裁者巴希爾（Omar al-Bashir）1989年發動政變上台至2019年被軍方政變推翻的30年間，蘇丹長期受到經濟制裁和國際孤立。巴希爾下台後，軍方和民主力量達成權力分享協議，並成立軍民聯合政府，但該政府在2021年10月被另一場政變推翻。

武裝力量內鬥 非洲「通病」

去年12月，蘇丹達成還政於民框架協議，惟軍方領袖布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）與副手、RSF領袖達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo，又名Hemedti）在過渡到文人政府的計劃細節上有分歧，兩派最終爆發衝突。

這場兩個軍事權力中心之間的衝突遠非蘇丹獨有問題，而是非洲「通病」。長期以來，專制統治者一直設法建立自己的武裝力量預防軍事叛亂，令非洲大陸一直飽受涉及非正規武裝組織的衝突困擾。這些武裝組織往往獲「國際參與者」支持，亦通常和其他僱傭組織結盟。

俄羅斯僱傭兵瓦格納曾派遣特工支持蘇丹軍政府，擁有該國一個重要金礦的開採權。蘇丹在克里姆林宮施壓下，允許俄軍艦停靠蘇丹紅海沿岸港口。衝突爆發後，瓦格納創辦人普里戈任公開提出協助調解，說「我想要和平」。

蘇丹鄰國埃及，蘇丹問題四方安全對話成員沙特、阿聯酋（另外兩國是美國和英國），以至美國、俄羅斯，都在蘇丹有利益牽繫，例如埃及視蘇丹為對其國家安全重要的鄰國；美國推動蘇丹民主化建立親西方政權，也希望防止俄羅斯在當地擴大影響力。不過，一些外國勢力在支持敵對軍方派系甚至提供武器之同時，也在削弱蘇丹的民主力量，並將該國推向戰爭邊緣。

外國勢力供武澆油 損民主進程

研究組織大裂谷研究所（Rift Valley Institute）蘇丹分析師艾爾吉祖利（Magdi el-Gizouli）說：「每個人都想分一杯羹，蘇丹受不了所有的干涉。」他說：「利益衝突和要求太多了，令這個脆弱的平衡最終瓦解了，正如你現在所看到的。」

（紐約時報/The Conversation/BBC）

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