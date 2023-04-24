駐法華使「主權論」觸怒波羅的海三國

稱「前蘇聯國沒主權地位」

盧沙野上周五（21日）接受法國的電視台訪問，被問到是否承認俄羅斯2014年吞併的克里米亞屬於烏克蘭，主持人說：「根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。」盧沙野說取決於如何看待，指克里米亞歷史上曾是俄羅斯一部分，又說：「前蘇聯加盟國家在國際法中沒有實際地位，沒有國際協議體現其主權地位。」

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhaylo Podolyak）周日譴責盧沙野的評論很「荒謬」，指前蘇聯國家的地位「載於國際法中」，「聽到一個謹慎看待自身千年歷史的國家（指中國）代表說了荒謬版的『克里米亞史』，感覺怪誕」。

1991年蘇聯鐵幕瓦解，波羅的海三國與亞美尼亞、阿塞拜疆、吉爾吉斯、烏克蘭等前蘇聯加盟共和國（不計俄羅斯，共14國）皆獨立及成為聯合國成員，波羅的海三國已加入歐盟。

烏批盧沙野講荒謬版克里米亞史

法國外交部對盧沙野的言論表示「驚愕」，重申俄國兼併克里米亞是「非法的」，北京有責任「說明這些言論是否反映了其立場」。法國外交開放學院創辦人弗里昂（Thomas Friang）表示，中國大使不僅否定了普世價值，而且質疑國際法。法國智庫戰略研究基金會政治學者邦達茲（Antoine Bondaz）認為，盧沙野的談話意外暴露了北京對俄烏戰爭的真正態度。立陶宛外長在Twitter發帖稱「這就是波羅的海國家為何不信中國會促成烏克蘭和平」。彭博社說，盧沙野言論損害了中國拉攏前蘇聯加盟國地區的努力，及在俄羅斯入侵烏克蘭後「斡旋和平」的信譽。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）