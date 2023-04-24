華郵：俄拉攏德極左極右「反戰」 分化西方

反供武援烏 兩派齊集會

今年2月25日柏林勃蘭登堡門有約1.3萬人集會，呼籲停止向烏克蘭提供武器；集會由極左左翼黨國會議員瓦根內克特（Sahra Wagenknecht）等人領導，集會參與者包括數十名德國另類選擇黨（AfD）成員。《華郵》引述大多來自去年7月至11月的文件報道，拉攏德國的極左及極右陣營是俄國的明確目標。

在日期為去年7月13日文件中，第一副幕僚長基里延科（Sergei Kiriyenko）集合和告知俄國政治策略師，德國將成俄國削弱歐洲對烏克蘭支持努力的焦點，其戰略是將兩個長期持親俄立場的陣營聯繫起來。報道稱，文件首度表明克宮試圖讓瓦根內克特、極左陣營及AfD之間建立新聯盟，以及支持極左和極右者以抗議反對德國政府，直接干預德國政治。

另一份日期為去年9月9日的文件指出，俄方建立新政治組織的目標是讓AfD贏得任何層級選舉大多數席位、提高該黨支持度。另有文件包括俄國策略師為AfD撰寫的宣言，當中把AfD塑造成「德國團結」政黨，指出對俄制裁有違德國利益。AfD被部分德國人稱為「普京理解者」，他們附和俄國指「與烏克蘭的戰爭是美國引發，俄羅斯只保護自己免受北約包圍，並保護烏東的俄語人口」的觀點。

指示極左議員與極右結盟

瓦根內克特曾與左翼黨內傳統領導層有爭執，公開稱有意自組新政黨。文件沒交代俄國政治策略師如何跟AfD或其他潛在盟友就計劃溝通，惟《華郵》指克宮指示要瓦根內克特與極右結盟後，AfD議員開始在國會發言支持她。

《華郵》的訪問指出，瓦根內克特的前夫尼邁爾（Ralph Niemeyer）及數名AfD成員，在俄方制訂有關計劃時曾與俄國官員有接觸。至於AfD議員拜斯特隆（Petr Bystron）被指去年11月到訪白俄羅斯3天，他在外媒報道後承認該行程。他向《華郵》稱他當時跟白俄外長見面，是為AfD的和平倡議作準備，沒見俄國官員。

（華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）