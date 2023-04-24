自民黨兩院5席取4 岸田「期中考」獲佳績

乘勝追擊增本錢提前大選

日媒報道，截至本港今晨零時，本身經營食店的56歲自民黨女將白坂亞紀險勝大分縣參議院議席；34歲維吾爾族女將英利阿爾菲婭（Eri Arfiya）代表自民黨在眾院「千葉5區」7名候選人中脫穎而出，自民黨在兩院全部5個改選議席中贏得4席。

自民黨在眾院4席及大分縣參院改選議席中皆有派代表競逐，除保住安倍晉三和岸信夫兩個山口縣選區眾院議席外，目標是最少多取一席。彭博社報道，如自民黨在補選中獲得4席或以上，有可能在下月廣島七國集團（G7）峰會後解散眾院提前大選，以便在穩定政局和推行政策兩方面發揮主導權。

報道指岸田政府未來須面對就強化防衛能力而訂下加稅時間表，以及為少子化對策確保財源等重大課題。岸田前天在千葉縣市川市助選時呼籲支持者賦予他力量處理長遠問題。

《日刊現代》昨報道，自民黨相關人士之間近日浮現「贏得4席提前大選是好選擇，5席全取更必須這樣做」的聲音。報道又引述首相官邸消息稱，即使自民黨在補選中鎩羽而歸，岸田亦有可能在G7峰會後至6月21日國會會期結束前宣布提前大選，以應對黨內逼宮。

維吾爾族女將當選眾議員

自民黨籍眾議員薗浦健太郎去年因政治資金醜聞辭職，自民黨今次派福岡縣出生的女新人英利阿爾菲婭空降其所屬「千葉5區」圖洗舊風，日媒今晨報道她險勝。自民黨候選人門博文則在「和歌山1區」眾院補選失利，日本維新之會所推舉的林佑美當選。

（彭博社/日刊現代/現代Business/讀賣新聞/NHK）