國會補選 安倍晉三兄弟交棒成功 岸信夫兒子接父衣缽 吉田真次繼承遇刺前首相議席

山口縣兩個選區空缺議席的補選當地周日上午7時（本港早上6時）開始投票，當地下午8時（本港晚上7時）結束。岸信千世代表自民黨在「山口2區」與曾在該選區五度當選的69歲前法務大臣平岡秀夫「單對單」，吉田真次在出馬的「山口4區」面對4名對手。山口2區投票率為42.41%，山口4區則為34.71%，皆為史上最低。

岸信千世官網貼父系家譜捱轟

西日本電視台當地昨晚近11時報道岸信千世當選。岸信千世當選後與助選員及黨友在選區岩國市一間酒店內高呼「萬歲」，向支持者表示：「將盡心傾聽地方聲音，並把它們傳達到國會。」岸信千世早年就讀於日本慶應大學商學部，畢業後曾在富士電視台任社會新聞記者，其後獲安排成為其父岸信夫的防相政務秘書官。岸信夫去年12月辭任防相，然後今年2月初辭任眾議員後，岸信千世隨即公布有意繼承父親的議席，並於同月25日獲正式確認代表自民黨出選。岸信千世作為岸信夫兒子及安倍晉三侄子，被自民黨寄予厚望：4月11日競選期首天，自民黨安倍派會長代理鹽谷立向山口2區選民介紹時表示：「非單止佐藤（榮作）、岸（信介）、安倍（晉三）首相優秀的家族系譜，岸信千世未來亦將為繼承這（政治）血脈而努力。」自民黨上月底亦曾安排岸信千世在東京與資助該黨的金主會面，有日媒指在選區外舉行大型見面會的情况相當罕見。

然而參選期間岸信千世爆發了醜聞，其2月8日繼承父親開設的個人官網首頁刊載了自己的家族系譜，但只有父親一方政治精英世家的描述，未提及母親一方的家世。這隨即引發網民猛烈抨擊，有人認為官網首頁應宣傳選舉目標，另有人更惡言調侃岸信千世家族「是否單性繁殖」。該家族圖其後已被刪除，官網一度因維護而無法登入，首頁亦曾先後變成收費後援會的登記網及空白頁，惹來混亂。日媒引述有自民黨高層此前曾憂慮，岸信千世會因主打「政二代」形象而損失部分選票，後者當選後，亦惹來外界對「政治世襲」的批評。

安倍昭惠感謝吉田真次「承夫遺志」

相對之下，前下關市議員吉田真次初戰國會則相對贏得輕鬆。日本傳媒早於當地昨晚8時過後，便報道吉田當選。安倍晉三遺孀安倍昭惠昨晚在吉田競選總部聞訊後喜極而泣，感謝對方「在國家政治方面繼承先夫遺志」出選，亦認為安倍在天之靈保佑了吉田當選。自民黨及支持該黨的無黨籍議員於補選前在眾議院465個議席中佔據260席，如今有263席。然而，如今吉田當選，安倍派系在政壇的前景仍存暗湧：山口4區定於下屆眾議院正式選舉與安倍生前黨內「政敵」、現外相林芳正盤據的「山口3區」合併，而自民黨屬意將由林芳正代表在新的「山口3區」出選。有日媒引述消息認為，如吉田在今次補選表現理想，自民黨或有可能改變主意，讓他在最遲後年10月舉行的眾院選舉出選新山口3區。

另一方面，26歲非牟利組織理事長高島崚輔在統一地方選舉中，以獨立身分確認當選兵庫縣蘆屋市市長，成為日本史上最年輕的市長。

（綜合報道）