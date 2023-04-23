首宗自動輔駕車禍索償 Tesla勝訴司機不獲賠

洛杉磯居民賈絲廷．徐（Justine Hsu，譯音）2020年入稟法院，稱其駕駛的一輛Tesla Model S電動車在2019年一次「自動輔助駕駛」功能啟動期間，突然剷上路邊，車上安全氣袋彈出時「力度猛烈，致其顎骨骨折，牙齒飛脫，並令其面部神經受損」。她認為自動輔助駕駛系統和安全氣袋設計存有缺陷，指控Tesla疏忽、欺詐和違反契約，向該公司索償逾300萬美元（2340萬港元）。

司機雙手離軚 違規在城市使用

Tesla否認責任，反駁稱徐並沒有遵從其2016年款Model S用戶手冊中的指引，當中列明駕駛者必須全程控制汽車，且不應在城市道路使用「自動輔助轉向」（Auto Steer）功能。Tesla指出，撞車時徐的車子駛經一處十字路口，其原有行車線稍為偏右，但當時徐雙手未有放在軚盤上，因而未能修正其車行駛方向。Tesla又在法庭文件中指，用戶必須時刻清楚在「自動輔助駕駛」功能啟用下的Tesla汽車並非等於「自動行駛」（autonomous）。徐的代表律師斯拉維克（Donald Slavik）則稱，徐在車禍前不到1秒方收到警告，提示她把雙手放到軚盤上。

洛杉磯縣高等法院研判事發時涉事電動車的自動輔助駕駛功能和安全氣袋的運作都沒有出問題，而Tesla未有蓄意隱瞞事實，因此判決徐未能獲得賠償。徐聞判決後在庭外落淚。31歲的陪審團團長阿普謝爾（Olivia Apsher）表示，自動輔助駕駛功能在駕駛者未有充分控制車輛時會發出視覺和聲音警示，因此司機應負責，強調「這是你的車」。63歲的陪審團成員瓦瑟爾（Mitchell Vasseur）表示，他個人雖然對徐受傷感難過，但陪審團最終認為車禍責任不在於自動輔助駕駛功能。

判決成案例 Tesla「重大勝利」

美國喬治城大學客座法律教授沃爾特斯（Ed Walters）形容判決是Tesla的「重大勝利」，路透社則指判決結果雖不對其他案件具強制法律性，但可為Tesla和其他原告律師制訂策略時作參考。美國當局正加緊調查Telsa提供的自動駕駛功能是否存有缺陷，2018年至今曾發生多宗涉撞上停泊中緊急車輛，以及在高速行駛下突然煞車的意外，部分更導致人命傷亡。

學者：實際技術「未達全自動」

美國卡內基梅隆大學電子及電腦工程教授拉傑庫馬爾（Raj Rajkumar）則說：「Tesla（今次）雖贏得一場仗，但他們最後可能會輸掉整場戰爭。」因人們意識到雖然Tesla行政總裁馬斯克這些年來一直強調汽車「全自動」，惟實際上技術「遠未能達至全自動」。

（路透社/彭博社/中央社）