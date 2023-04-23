烏國企促美能源巨擘投資能源業

【明報專訊】國營烏克蘭石油天然氣公司（Naftogaz）行政總裁切爾內紹夫在昨日刊登的《金融時報》專訪中表示，正跟美國能源巨擘埃克森美孚、雪佛龍和哈利伯頓商討，尋求投資烏克蘭能源業，並跟白宮官員、兩黨國會議員等會晤，以爭取美國對投資烏能源業的政治支持。《金融時報》指出，此舉是烏克蘭尋求增加國內天然氣產量的戰略推進一環，官員相信有力在長遠取代俄羅斯對歐天然氣供應。
晤埃克森美孚代表 雪佛龍高層
切爾內紹夫（Oleksiy Chernyshov）表示，近日身處華盛頓跟哈利伯頓和埃克森美孚的代表會晤，並稱早在1月已跟雪佛龍最高層開過會。他承認明白到難以期望私人企業在戰時參與投資，「但我們不想等待」，因此商討保障股權機制等事宜。
Naftogaz冀望短期內跟哈利伯頓簽約，協助今年產量比去年高10億立方米，達到135億立方米的目標。切爾內紹夫稱，直至戰爭落幕前，也難以提出長期產量目標。
烏克蘭的產業上游（upstream，指勘探和開採）潛力早受注目，尤其是東北部哈爾科夫州、中部哈塔瓦州和西部外喀爾巴阡州的頁岩氣開採前景，而Naftogaz盼引入美國的頁岩氣開採專業。烏方對克里米亞對出的黑海產氣前景也寄予厚望，但在侵烏俄軍控制烏克蘭大部分領海下，要等到戰後才有望成真。