烏國企促美能源巨擘投資能源業

晤埃克森美孚代表 雪佛龍高層

切爾內紹夫（Oleksiy Chernyshov）表示，近日身處華盛頓跟哈利伯頓和埃克森美孚的代表會晤，並稱早在1月已跟雪佛龍最高層開過會。他承認明白到難以期望私人企業在戰時參與投資，「但我們不想等待」，因此商討保障股權機制等事宜。

Naftogaz冀望短期內跟哈利伯頓簽約，協助今年產量比去年高10億立方米，達到135億立方米的目標。切爾內紹夫稱，直至戰爭落幕前，也難以提出長期產量目標。

烏克蘭的產業上游（upstream，指勘探和開採）潛力早受注目，尤其是東北部哈爾科夫州、中部哈塔瓦州和西部外喀爾巴阡州的頁岩氣開採前景，而Naftogaz盼引入美國的頁岩氣開採專業。烏方對克里米亞對出的黑海產氣前景也寄予厚望，但在侵烏俄軍控制烏克蘭大部分領海下，要等到戰後才有望成真。

（金融時報）

（俄軍侵烏）