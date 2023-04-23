法猶太教堂炸彈襲擊案 加籍教授判囚終身

未知會否要求加拿大引渡

案發於1980年10月3日傍晚，巴黎一座猶太教堂附近一架被放了炸藥的電單車爆炸，導致路過的一名學生、汽車司機及以色列記者等4人死亡。這是二戰以來法國本土首宗針對猶太人的致命襲擊。警方其後懷疑是巴勒斯坦人民解放陣線的一個分支組織所為。法國情報人員1999年指控相信是巴解分支成員的迪亞卜（Hassan Diab）製造炸彈，並購買用來發動襲擊的電單車，他們還找到一本1981年被羅馬當局扣住的迪亞卜護照，上面顯示他進出西班牙的時間與巴黎襲擊相近，當局相信襲擊計劃在西班牙策劃。

2014年，加拿大在法國當局要求下同意引渡迪亞卜，但法國法官最後因缺乏證據而釋放迪亞卜，他於2018年返回加拿大。3年後，法國法院推翻之前的決定，要求迪亞卜就多項恐怖主義有關的控罪受審。

身在渥太華的迪亞卜斥法國的裁決不公，其律師稱，沒有任何證據顯示其當事人案發時在法國，他稱迪亞卜當時在黎巴嫩一所大學參加考試。加拿大總理杜魯多強調「會支持加拿大人及其權利」。

（法新社/衛報）