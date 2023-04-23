美最高法院暫緩限用墮胎藥

得州聯邦地區法院法官4月7日以米非司酮（Mifepristone）副作用未經充分驗證為由，推翻食品及藥物管理局（FDA）2000年的安全使用審批。當天華盛頓州聯邦法官卻裁定米非司酮安全有效，維持在美國17州和首都流通。司法部和丹科實驗室（Danco Laboratories LLC，下稱丹科）之後向第五巡迴上訴法院提出上訴，要求仲裁兩個截然不同的聯邦法院裁決，以及暫緩執行得州裁決。第五巡迴上訴法院4月12日局部批准暫緩執行得州裁決，但回復2016年前的嚴格限制使用米非司酮，又撤銷2019年相關仿製藥許可。這些限制原定4月22日零時生效。司法部和丹科緊急入稟最高法院要求暫緩執行，指出該項裁決會造成監管混亂。上訴案定於5月17日開審，敗訴一方可向最高法院提出上訴。

上訴期間暫緩免致監管混亂

最高法院上周五晚批准於拜登政府與丹科上訴期間，暫緩執行第五巡迴上訴法院裁決。儘管最高法院9名大法官中，保守派的托馬斯（Clarence Thomas）與阿利托（Samuel Alito）不同意此裁決，後者認為拜登政府和藥廠未能證明它們可能遭受不可彌補損失。總統拜登歡迎裁決，稱得州法院裁決損害FDA衡量藥物權威，危害婦女健康。

這是繼美國最高法院去年6月推翻被視為保障女性墮胎權「羅訴韋德案」裁決後，又一矚目墮胎權官司。有法律專家批評下級法院推翻FDA批准，篡奪聯邦機構監管食品、藥品和醫療設備職權。

米非司酮是美國現行最通用墮胎藥，FDA與美國醫學會等權威組織皆指此藥安全有效，嚴重個案不足1%。不過，反墮胎人士質疑FDA隱瞞了該藥損害婦女健康的問題，主張禁用或嚴格規管使用。

（法新社/路透社/彭博社/BBC）