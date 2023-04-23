戰亂爆發一周 機場淪為戰場 蘇丹允助撤中英美法僑民外交官

中國使館限時公民填撤離意願

蘇丹政府軍4月15日起與RSF在喀土穆南郊爆發武裝衝突，交火範圍迅速擴大至首都和各州。雙方猛烈轟擊機場、封鎖領空，武裝部隊控制喀土穆國際機場旁邊的主要街道，使疏散困難，多國只能勸籲國民就地避難。中國駐蘇丹大使館上周五發布安全提示，只喀土穆多地武裝衝突持續，打砸搶案件增多，流彈威脅仍然較大，安全狀况嚴峻複雜。美國國務院同日證實有一名美國人在蘇丹身亡，又指喀土穆局勢不穩、機場關閉，在當地的國民不應期望美國政府撤僑，應該自己設法確保安全。美韓日荷等國上周已分別調派軍機士兵，前往蘇丹鄰國，準備撤走人員。歐盟、瑞士亦在研究疏散行動。

蘇丹政府軍昨日發聲明表示，軍方總司令布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）答應多國請求，協助疏散他們的國民與外交官，中英美法將用軍用運輸機撤走外交官。有外交官表示，見到車隊載着一些聯合國職員和外國人，駛向喀土穆國際機場。有美國官員表示，目前約有1.6萬名美國人滯留蘇丹。大使館約有70名職員，包括本地人。

沙特阿拉伯大使館職員昨日從紅海港口蘇丹港（Port Sudan）乘飛機離開，一批約旦人亦會循類似途徑疏散。沙特國營阿拉伯語新聞頻道隨後報道，首批50名沙特國民和一些友好國家國民離開蘇丹後，昨日已循海路抵達沙特吉達港。約旦外交部表示，該國配合沙特、阿聯酋在疏散至少300名約旦人。

RSF指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo，又名Hemedti）昨亦在facebook稱，接到聯合國秘書長古特雷斯的電話。他們在通話中強調，需要落實停火和保障人道救援及醫療人員安全。RSF也準備好局部開放所有機場，容許疏散，但喀土穆國際機場仍在戰鬥中，其他機場狀况不明。

居民停水停電：不炸死就餓死

衝突至今造成至少413人死3500人傷，醫生聯盟昨指衝突地區三分之二醫院停止運作，聯合國救援服務中止。新華社昨報道，RSF仍控制着市中心部分區域，嚴加盤查車輛，嚴禁行人拍照和拍攝影片。在市中心的利雅得區，主要街道上的商店關門，車輛和行人稀少。喀土穆許多居民家裏停水停電，市內糧食物資日漸短缺。一名教師表示憤怒：「交火愈來愈猛烈。我們不能等下去。你不是被炮彈炸死，就定然餓死。」

交火雙方上周五同意為伊斯蘭開齋節停火3天，但昨日交火未止。布爾漢昨日接受阿拉伯衛星電視台訪問，說：「我們全都需要坐下來和尋找適當法子，重拾希望和生活。」

（新華社/路透社/華盛頓郵報）