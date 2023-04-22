美外泄文件：華研網絡武器騎劫衛星

報道稱這份情報報告附有美國中央情報局（CIA）的印章，於今年製作。文件指出，中國視信息為作戰關鍵，認為中國在推動開發能夠「阻礙、利用或騎劫」敵方衛星的能力，作為信息控制的重要一環。中國想通過直接模仿敵方單位向衛星發出的信號，在戰鬥關鍵時刻，完全操縱該敵方衛星或使之失靈。文件亦寫道，這種網絡能力將讓中國「奪取衛星控制權，使之無法支援通訊、武器，或者情報、監察、偵測系統」。

俄烏戰曾採網攻「華持更高技術」

報道稱，中國研發的技術遠高於俄羅斯。去年2月24日對烏克蘭全面開戰前不久，俄羅斯對總部設於美國的衛星通訊公司Viasat發動網絡攻擊，使數以千計烏克蘭軍用路由器失靈。後者的做法是闖入Viasat的電腦系統，然後發出指令導致路由器失靈。俄羅斯現正研究通過諸如Tirada-2車載電子干擾系統發出與美國所用相似的通訊頻率，淹沒美國低軌道SpaceX衛星及其地面終端的訊號。

美國軍方之前已表示中國近年在發展太空軍事技術上取得長足發展。太空軍司令薩爾茨曼（B Chance Saltzman）上月在國會表示，中國積極爭取反擊、干擾、癱瘓衛星能力，謀求於2045年或以前成為太空強國。

華稱和平利用外空 反對武器化

對於美國指控中國太空軍事化，中國外交部曾強調中方一向宣導和平利用外空，反對外太空武器化和軍備競賽。

（金融時報）