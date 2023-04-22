美媒：美企擬限投資華3經濟關鍵領域 美官員稱非脫鈎非打壓 華斥科技霸凌

涵半導體人工智能量子電腦領域

報道稱，行政命令將涵蓋對中國半導體、人工智能和量子電腦的投資，包括創業資金、私募基金，以至特定形式的技術轉移和合資經營。有參與草擬行政命令的官員稱，新規只會針對相關領域的潛在新投資項目。報道表示，在新規下部分類型的投資將被全面禁制，另一些則要求企業向政府通報。隨行政命令而來的勢將包括一套詳細規管準則，而命令正式生效前將預留時間諮詢企業。官員表示，這是基於國家安全限制投資，強調是旨在切斷推進中國軍事實力發展的關鍵資金和技術知識，而非與中國「脫鈎」或如北京強調是為拖慢對手超級大國的發展而進行打壓。

美國政治新聞網站Politico周二報道，行政命令原應去年敲定，但白宮國家安全委員會和財政部官員之間在一些議題上存在分歧，例如新限制應針對哪些行業、美國政府應否有權防止美企在中國達成商業協議，又只或監督相關協議，至近日方達成共識，排除了限制生物科技和潔淨能源的對華投資。

知情人士：擬下月G7峰會後行動

知情人士透露，拜登政府計劃在下月19日日本廣島G7峰會前後採取行動，即使並不預期其他G7成員國同時頒布同類新規，但仍期望他們在會上表達支持。其中一人認為，最有可能的情况是拜登在獲得國際支持後，才簽署該行政命令。美方官員已表明單邊行動不足以達成相關國家安全目標，因中國可利用其他國家投資取代將受限的美企投資。

中國外交部發言人汪文斌昨日回應報道時表示，美方慣於打着國家安全幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，損害整個世界的利益。他說，中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

（彭博社/Politico）