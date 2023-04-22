右派脫歐旗手 任內言論屢涉爭議

律師出身 曾任約翰遜內閣首席大臣

49歲的藍韜文為猶太移民後裔，曾在牛津大學和劍橋大學修讀法律，在後者取得碩士學位，畢業後擔任律師，專長融資、國際訴訟和競爭法，曾參與海牙起訴戰犯工作，也曾為英國外交部提供反恐等問題意見。他2006年起從政，2010年首度當選下議院議員。他2015年首度擔任政府職位，在司法大臣高文浩手下出任政務次官，2018年首度入閣，代替戴德偉出任脫歐事務大臣。他2019年獲新任首相約翰遜提拔為內閣重臣之一的外相，兼任首席大臣，翌年在約翰遜新冠染疫一度病危下署理其部分職務，到2021年改任副首相兼司法大臣。在將其棄用的卓慧思匆匆辭相後，辛偉誠重新任命他為副首相兼司法大臣。

批女權分子偏執 移民推高樓價

藍韜文從政以來多次捲入爭議。早在2011年，他曾在網上撰文質疑兩性平等，指部分女權分子是「令人討厭的偏執狂」，平等潮流對男士不公平。2017年宣稱食物銀行使用者只是「現金流有問題的人」，之後又批評移民推高英國樓價等，惹來反彈。

他被揭發在2021年阿富汗塔利班復辟前數天，寧留希臘放假，拒履行外相職責協助處理疏散事宜，被質疑「判斷災難失誤」。到今年1月，他再被英媒爆料指訂立連串無法完成的工作規矩，下屬做不到，他即動怒和羞辱，逼得有些公務員精神崩潰到想自殺。他又被指有偏執狂，要下屬必須完美跟隨其時間表，絲毫不容許彈性，工作文件必需完全根據其規定，不容任何變化。

（衛報/每日鏡報/BBC）