涉欺凌下屬 英副相藍韜文請辭 辛偉誠任內第3名官員行為失當離職 英媒指將重挫管治威信

屢收投訴 報告指粗口詛咒肢體威脅下屬

去年11月，多名英國公務員投訴藍韜文（Dominic Raab）有欺凌行為，此後相關投訴不斷增加。辛偉誠去年11月委派御用大律師托利（Adam Tolley），就藍韜文2018年至2022年分別任脫歐事務大臣、外交大臣和司法大臣期間8宗涉嫌欺凌下屬投訴展開調查。托利過去5個月向藍韜文、欺凌舉報者和見證人問話，前天向辛偉誠提交報告。雖然報告內容未公開，但英媒此前曾報道，藍韜文曾在會議室亂擲外賣食物中的番茄，有屬下職員被斥責至哭泣，或在開會前深感受壓導致嘔吐。

辭職信指「欺凌」門檻低 開危險先例

藍韜文在辭職信中稱，是自己提出調查，並早準備好一旦確認曾作欺凌便會辭職，如今他認為有必要「信守承諾」。他強調報告確認眾多指控中只有兩項成立，而他認為這些指控「存有缺陷」，會對政府的良好管治「開危險先例」。藍韜文在信中續稱，大臣們應有權直接監察高級官員的對外談判表現，以及對向高官提交的簡報和報告作直接尖銳回應。

自稱面對「卡夫卡式」的事

藍韜文同日在《每日電訊報》撰文，否認托利所指他曾以粗口罵人，或作出威脅他人的動作，又稱自己未直接收過亂擲番茄的投訴。他又聲稱受到不公平對待，因一般職場欺凌的訴訟規定在事發3個月內提出，而自己卻因部分4年多前的爭議事件飽受傳媒非議。他形容，自己過去一段時間面對着「卡夫卡式」（Kafkaesque）的事。

辛偉誠：莫大悲傷 杜永敦繼任副相

辛偉誠昨向藍韜文回信，表示自己懷着「莫大悲傷心情」接受請辭，強調各方都受到負面影響，有需要汲取教訓，使到未來能更好處理同類事件。

蘭開斯特公爵領地事務大臣杜永敦（Oliver Dowden）以及國防採購國務大臣卓艾歷（Alex Chalk），將分別繼任為副首相和司法大臣。

今次是辛偉誠去年10月出任首相以來，因行為失當而離職的第3名政府要員。被指控欺凌同僚的不管部國務大臣韋廉信（Gavin Williamson）去年11月辭職；保守黨主席兼內閣不管部部長查學禮（Nadhim Zahawi）因稅務醜聞，今年1月被革職。

（衛報/獨立報/BBC/路透社/每日電訊報）