日媒：香港空殼公司易申 助俄避晶片制裁

稱俄3/4美晶片經香港內地進口

《日經亞洲》本月12日的報道分析了從印度研究企業取得的俄羅斯海關數據，發現在去年2月24日（侵烏開戰日）到12月31日期間，有3292宗至少值10萬美元的半導體進口交易，當中約七成被標籤為英特爾、AMD或得州儀器等美國製造商的產品，總值至少7.4億美元。在這些交易中，有約75%是經香港或內地轉運，許多轉運商都是中小型企業，部分更是俄軍侵烏後才成立。2021年同期涉及中港的相關交易總額僅5100萬美元。這些晶片價格之高或多或少反映俄方尋求的晶片屬於先進類型，當中包括常用於導彈的FPGA晶片，而高端半導體正是美國就烏戰制裁俄羅斯的對象。

《日經亞洲》昨天的報道將上述現象歸咎於香港的寬鬆營商環境。按香港法律規定，任何人不論任何國籍都可在港註冊成立公司，同時出任單人董事兼股東。《日經亞洲》引述多名公司註冊經紀指，本港與內地都有許多經紀公司提供一站式在港註冊公司服務，甚至提供本港地址作為登記地址，每宗收費由4800至1.3萬港元不等，一周內可以完成。有日經記者到訪涉及晶片轉口的貿易公司時，發現許多都是位處共用辦公室空間或相對偏僻和老舊的辦公室建築物。

學者：被禁制後可輕鬆轉移

報道引述香港中文大學法律學院教授默丘里奧（Bryan Mercurio）指出，在港成立空殼公司容易而且便宜，「這項互相連繫的公司網絡可被用作迴避制裁，當被列入（制裁）名單或禁制時，可輕鬆轉移到另一公司」。

（日經亞洲）